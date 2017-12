Najlepšia čierna hudba? Poznáme nominácie na MOBO

27. aug 2009 o 13:54 SITA

BRATISLAVA.Nomináciám na ceny MOBO (Music Of Black Origin) kraľuje britský raper Chipmunk. Môže získať štyri ocenenia v kategóriách: Najlepší videoklip a Najlepšia pieseň za Diamond Rings, Najlepší hip-hopový interpret a Najlepší britský interpret. Po tri nominácie získali Dizzee Rascal, Kanye West, Beyoncé, Tinchy Stryder a N-Dubz.

Dizzee Rascal zabojuje v kategóriách Najlepší videoklip za Bonkers, Najlepší britský interpret a Najlepší hip-hopový interpret, kde mu konkuruje Američan Kanye West. Ten môže získať ocenenie aj za album 808s And Heartbreak, ale aj v kategórii Najlepší medzinárodný interpret.

Beyoncé je nominovaná v kategóriách: Najlepší videoklip za Single Ladies (Put a Ring on It), Najlepší album za I Am… Sasha Fierce a Najlepší medzinárodný interpret. Britský hip-hopový umelec Tinchy Stryder sa uchádza o ocenenia za najlepšiu pieseň (Number One), najlepší album (Catch 22) a o titul Najlepší britský interpret. Londýnske hip-hopové zoskupenie N-Dubz sa môže stať najlepším britským interpretom, majú šancu vyhrať aj v kategóriách Najlepšia pieseň za Strong Again a Najlepší album za Uncle B.