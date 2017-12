Čo počúvame

Už teraz je zrejmé, že koncom augusta vyšiel jeden z albumov, ktoré ašpirujú na nahrávku roka. Je ním novinka od britsko-americkej skupiny Soulsavers Broken, zložená z temných, ale povznášajúcich piesní.

28. aug 2009 o 0:00 Peter Bálik





Vďaka hlasu amerického speváka workoholika Marka Lanegana a skvelej producentskej práci dvojice elektronických rockerov Richa Martina a Iana Glovera znie táto štrnásť­ skladbová nahrávka raz intímne, inokedy majestátne ako soundtrack do dnešných drsných časov.



Kľúč úspechu je v hlbokom a temnom Laneganovom hlase, pri ktorom Nick Cave znie ako jeho učeň. Niekdajší spevák Screaming Trees a Queens Of The Stone Age, ktorý nahráva minimálne jeden album ročne, je v súčasnosti jedným z najlepších spevákov a textárov.



Nedávno vydal spolu s Gregom Dullim pod menom The Gutter Twins veľmi inšpirujúci album Saturnalia, no s Broken sa dostal ešte oveľa ďalej. Zatiaľ, čo Gutter Twins prechádza po temnej strane ulice, novinka od Soulsavers má v sebe gospelový prvok, ktorý povznáša smútok až do nebies.



Broken je dielom skvelej producentskej práce a spolu ukazujú fantastickú cestu, ako sa dá krížiť elektronika s folkom, rockom, blues alebo gospelom. Soulsavers sú vlastne spasiteľmi duší. Pri počúvaní vaše vnútro možno neobrátia na správnu stranu, piesne, na ktorých hosťujú také mená ako Mike Patton, Will Oldham alebo Richard Hawley, skôr pôsobia ako listy z pekla. Určite vás však povznesú. Broken je jeden z tohtoročných albumov, ktorý sa už niekoľko dní po vyjdení stal modernou klasikou.