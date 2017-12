Pet Shop Boys vystúpia v Bratislave

28. aug 2009 o 11:36 SITA

BRATISLAVA. Britské synthpopové duo Pet Shop Boys vystúpi v utorok 1. decembra v bratislavskej Sibamac aréne Národného tenisového centra. Duo v zložení Neil Tennant a Chris Lowe zahrá o deň neskôr vo viedenskom Gasometri, vo štvrtok 3. decembra sa presunie do Prahy, kde sa predstaví v Tesla Arene.

Vystúpenia sú súčasťou svetového turné pri príležitosti vydania nového štúdiového albumu Yes, ktorý prišiel na trh v marci. "Napriek tomu, že ide o turné na podporu nového albumu, v programe sú prevažne ich najväčšie hity, ktoré odprezentujú na vlastnej pódiovej šou, pripravenej špeciálne pre toto turné. Chýbať nebudú obrovské obrazovky a podľa toho čo sme videli nás čaká fascinujúca šou podobná tej, ktorú predviedli na Brit Awards," uviedol zástupca organizátora Braňo Jančich.

Hráč na klávesy Chris Lowe a spevák Neil Tennant sa po prvý raz stretli úplne náhodou v roku 1981 v obchode s elektronikou na londýnskej Kings Road. Objavili spoločný záujem o elektronickú hudbu a začali spolu tvoriť piesne. Najskôr sa volali West End, no čoskoro názov zmenili na Pet Shop Boys – inšpirovaní priateľom, ktorý pracoval v obchode s domácimi zvieratami.

Ich prvý singel West End Girls vyšiel v roku 1984, ale prelomový ešte pre skupinu nebol. Nahrávacia spoločnosť chcela novú pieseň, no Neil a Chris boli presvedčení, že úspech tejto skladby ešte len príde a urobili nový mix. Ten sa v roku 1986 stal ich prvým No. 1 hitom. To bol prvý krok k tomu, aby sa z nich stalo najúspešnejšie duo svetovej pop music. Neskôr nasledovali ďalšie veľké hity ako It´s A Sin, Heart, Always On My Mind alebo Go West. Na jar tohto roka získali jedno z najrešpektovanejších hudobných ocenení BRIT Award za neoceniteľný prínos hudbe. Pet Shop Boys boli počas kariéry štyrikrát nominovaní na cenu Grammy, no ani raz sa im ju zatiaľ nepodarilo získať.

