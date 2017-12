Básnik Cohen spieval v Bratislave. S noblesou

Bolo to ako vždy, keď počúvate Cohena. Pohoda. Kanadský pesničkár pricestoval prvýkrát na Slovensko a odohral koncert, po ktorom bola spokojná asi väčšina divákov.

29. aug 2009 o 10:40 ČTK, Jana Čevelová

BRATISLAVA. V piatok večer pricestoval kanadský pesničkár Leonard Cohen prvýkrát na Slovensko a v rámci svojho svetového turné odohral koncert, po ktorom bola spokojná asi väčšina z viac než 3500 divákov.

Leonard Cohen

Albumy Songs Of Leonard Cohen 1967/1968

Songs From A Room 1969

Songs Of Love And Hate 1971

Live Songs 1973

New Skin For The Old Ceremony 1974

Death Of A Ladies' Man 1977

Recent Songs 1979

Various Positions 1984

I'm Your Man 1988

The Future 1992

Cohen Live 1994

Field Commander Cohen - Tour of 1979 2001

Ten New Songs - 2001

Dear Heather - 2004

Live in London (2CD and DVD) - 2009

Live at The Isle of Wight 1970 (CD/DVD, 2LP, BluRay) - 2009 Knihy Kvety pre Hitlera 1964

Obľúbená hra 1963

Nádherní porazení 1966

Korenička plná hliny 1965

Počas celého koncertu z neho vyžarovala pokora nielen voči svojim kolegom na javisku, ale aj voči divákom.

Svoj koncert začal presne o 20.00 h tak, ako bolo naplánované, čo zaskočilo viacerých oneskorencov.

Koncert odštartoval piesňou Dance Me To The End of Love a keďže v prípade Cohena takmer doslova platí, čo pieseň, to hit, bola to parádna prehliadka. Takmer trojhodinový koncert čoskoro 75-ročný spevák, skladateľ, básnik a spisovateľ odspieval so šarmom a noblesou.

V čiernom obleku a klobúku, prikrčený, s privretými očami a mikrofónom vyzeral miestami krehko a zraniteľne. Keď však chytil do ruky gitaru, vyrovnal sa a zase to bol ten Cohen v mladšom vydaní.

Hoci Everybody knows neodspieval svojím klasickým drivom a nástojčivo, ale skôr v komornom štýle, Suzanne, So long Marianne a najmä I´m your man rozcitliveli - aj keď ste sedeli až vzadu a bez vzduchu. Čistá poézia.

Video: Leonard Cohen: I´m your man - Bratislava 28. 8. 2009

Video: Leonard Cohen a Everybody knows v Nimes 20. 8. 2009

Na kolenách

Časť vystúpenia odspieval aj na oboch kolenách. Nechýbali ani ďalšie hity ako First We Take Manhattan, Hallelujah, Bird on the wire, Famous blue raincoat.

Pokoru a najmä úctu k svojim kolegom na pódiu bolo z Cohena cítiť počas celého koncertu. Za celé tri hodiny neodišiel z pódia ani raz. Ani vtedy, keď nechal vyniknúť sprievodnú kapelu a vokalistky v sólových strihoch. Celý čas stál na pódiu, klobúk držal v ruke a počúval.

FOTO - SITA

Veľký priestor ponechal španielskemu hudobníkovi Javierovi Masovi a jeho dvanásťstrunovej gitare či Kalifornčanovi Dinovi Soldovi, ktorý hral na saxofóne. Obom pri predstavovaní nezabudol dodať k menu maestro.

Priestor dostala na Boogie street aj Cohenova dlhoročná spolupracovníčka - speváčka Sharon Robinson, ale aj sestry Webbové.

Cohen sa nenechal núkať na prídavky, keď sa už vrátil, odspieval vždy aspoň dve až tri pesničky. A urobil tak trikrát. Na záver si spevák nechal I Tried To Leave You s dodatkom, že už má 75 rokov, čo mu však nebránilo zakaždým veselo odskákať dole z javiska.

Cohenov koncert v Bratislave je súčasťou celosvetového turné, ktoré odštartoval minulý rok v máji v kanade a ukončí ho v novembri v USA. Z londýnskych koncertov vznikol album Live in London.