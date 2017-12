Oasis sa rozpadli. Noel Gallagher opustil kapelu

29. aug 2009 o 10:00 SITA

LONDÝN. Britský textár a spevák Noel Gallagher v piatok oficiálne potvrdil, že opúšťa kapelu Oasis, ktorú sám začiatkom deväťdesiatych rokov založil. Uviedol to na internetovej stránke kapely. Dôvodom jeho rozhodnutia sú neustále hádky s mladším bratom Liamom.

Ako povedal, nech si ľudia myslia, čo chcú, no on už nie je schopný spolupracovať so svojim bratom v rámci jednej kapely. Jeho vyhlásenie prišlo po tom, ako Oasis v piatok doslova na poslednú chvíľu zrušili koncertné vystúpenie na hudobnom festivale v Paríži. Príčinou bola opäť potýčka medzi Noelom a Liamom. Podľa dostupných informácií kapela ruší aj všetky zostávajúce vystúpenia naplánované v rámci prebiehajúceho európskeho turné.

"So smútkom a veľkou úľavou, oznamujem, že dnes opúšťam Oasis. Nech si ľudia píšu, čo len chcú, ja jednoducho nemôžem s Liamom spracovať ani o deň dlhšie," vyhlásil v piatok skladateľ drvivej väčšiny materiálu Oasis Noel Gallagher. Jeho krok je však iba logickým vyústením ich aktuálneho vzťahu. Obaja údajne cestovali na koncerty oddelene, vôbec medzi sebou nekomunikovali a stretávali sa len na pódiu.

Oasis vznikli v roku 1991 v britskom Manchestri, no už od svojho založenia bola ich kariéra poznačená ostrými a otvorenými spormi medzi starším Noelom a mladším Liamom. Ich vzájomná umelecká spolupráca však nachádzala silnú odozvu nielen na Britských ostrovoch ale aj po celom svete.

Do hudobnej histórie sa nezmazateľne zapísali už svojimi prvými dvoma albumami z polovice 90. rokov - Definitely Maybe a (What´s the Story) Morning Glory. Oba počiny sa považujú za to absolútne najlepšie čo vo Veľkej Británii za posledných 50 rokov vyšlo. Tretí album Be Here Now sa zase stal najrýchlejšie sa predávaným v histórii. Dovedna sa im po celom svete podarilo predať viac ako 50 miliónov albumov.