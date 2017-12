DJ AM zomrel vo veku 36 rokov v New Yorku

29. aug 2009 o 10:22 SITA

BRATISLAVA. Amerického dídžeja Adama Goldsteina, známeho ako DJ AM, našli v piatok mŕtveho v jeho newyorskom apartmáne. V súvislosti s úmrtím 36-ročného Goldsteina polícia nepredpokladá cudzie zavinenie.

DJ AM, ktorého hudbu je možné počuť v nahrávkach Madonny či Willa Smitha, v roku 2008 spolu s bubeníkom pop-punkovej kapely Blink 182 Travisom Barkerom prežil haváriu lietadla. Podľa amerických médií pri Goldsteinovi, o ktorom už niekoľko dní nikto nič nevedel, našli fľaštičky od liekov na predpis.

Ako DJ spolupracoval na albumoch Madonny, Willa Smitha, Kennetha "Babyfacea" Edmondsa alebo kapely Papa Roach. Hrával v rôznych hudobných kluboch v Las Vegas a Los Angeles. V roku 2001 nahral hitový singel Butterfly so skupinou Crazy Town. Minulý rok sa dal dokopy s Barkerom z Blink 182. Ako duo v zložení DJ a bubeník hrávali v rôznych kluboch. V septembri 2008 Goldstein a Barker prežili haváriu súkromného lietadla v Južnej Karolíne, pri ktorej zahynuli dvaja piloti a dvaja pasažieri. Obaja utrpeli vážne popáleniny a v kritickom stave ich hospitalizovali.

V utorok Goldstein na mikroblogovacej sieti Twitter napísal: "New york, new york. Big city of dreams, but everything in new york aint always what it seems." (New York, New York. Veľké mesto snov, no všetko v New Yorku nie je vždy, ako sa zdá." Slová, ktoré sú pravdepodobne jeho posledným verejným vyjadrením, pochádzajú z piesne hip-hopovej legendy Grandmastra Flasha.