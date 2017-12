V stredu sa začne 66. ročník MFF Benátky

BRATISLAVA. Šesťdesiaty šiesty ročník Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach, ktorý sa bude konať od 2. do 12. septembra, uvedie v hlavnej súťaži okrem iného aj nový počin známeho amerického dokumentaristu Michaela Moorea s názvom Capitalism: A Love Story, zaoberajúci sa ekonomickou krízou v USA.

V hre o cenu Zlatý lev je tiež komédia Stevena Soderbergha The Informant! s Mattom Damonom v hlavnej role, nový zombie horor majstra tohto žánru Georgea A. Romera s názvom Survival of the Dead alebo kriminálna dráma Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans v réžii Wernera Herzoga s Nicolasom Cageom v hlavnej úlohe.

Šancu odniesť si hlavnú cenu má aj adaptácia postapokalyptického bestselleru Cormaca McCarthyho Cesta v réžii Johna Hillcoata a hlavnými hviezdami Viggom Mortensenom a Charlize Theron. Režisérsky debut bývalého návrhára módneho domu Gucci Toma Forda - dráma s názvom A Single Man zabojuje okrem Zlatého leva aj o Queer Lion, cenu pre film s homosexuálnou tematikou. Ďalším v hlavnej súťaži, a zároveň aj otváracím filmom festivalu je čiastočne autobiografický Baaria - La porta del vento talianskeho režiséra Giuseppeho Tornatoreho. Po prvý raz za uplynulé dve desaťročia tak prestížny festival odštartuje taliansky film.

Zahrali si v ňom napríklad Monica Bellucci, Michele Placido, Raoul Bova, Luigi Lo Cascio, Laura Chiatti a Donatella Finocchiaro. Hlavné postavy stvárnili nováčikovia Francesco Scianna a Margaret Made. Predsedom poroty, ktorá udelí Zlatého leva, bude oscarový režisér Ang Lee. V hlavnej súťažnej sekcii festivalu sa predstaví najviac amerických filmov - šesť, so štyrmi filmami prichádzajú Taliansko a Francúzsko, dve snímky zastupujú Hongkong a Nemecko, ďalšie Srí Lanku, Izrael, Rakúsko, Japonsko a Egypt. Poslednú, 24. súťažiacu snímku oznámi organizačný tím počas festivalu.

Medzi očakávanými hollywoodskymi hviezdami prvej veľkosti v septembri v Benátkach sú: Matt Damon, Nicolas Cage, George Clooney, Oliver Stone, Charlize Theron, Eva Mendes, Richard Gere a Sylvester Stallone, ktorému odovzdajú špeciálne ocenenie Glory to the Filmmaker Award za prínos kinematografii. Po minulom ročníku, ktorý považuje kritika za nevýrazný, sa tak na festivalový červený koberec vrátia veľké hviezdy. Podľa filmového kritika z časopisu Screen International a každoročného návštevníka Leeho Marshalla, vráti to podujatiu potrebný lesk. Ako dodal, práve toto minulý rok, aj napriek očakávanému návratu Mickeyho Rourkea medzi veľké herecké osobnosti, chýbalo. "Z tohto pohľadu to mnohí považovali za úpadok festivalu. Mnohí predstavitelia médií po oznámení programu zrušili účasť," vyjadril sa Marshall pre agentúru Reuters.

Zastúpenie na najstaršom a jednom z najvýznamnejších filmových festivalov na svete bude mať aj slovenská kinematografia. Film Líštičky v réžii Miry Fornayovej sa bude uchádzať o ocenenie v súťažnej sekcii debutantov na 24. Týždni medzinárodnej kritiky (Settimana Internazionale della Critica). Zároveň sa bude uchádzať o divácku cenu Premio Regione Veneto per il Cinema di Qualita a o ocenenie pre debutantov a debutantky Lion of the Future - Luigi De Laurentiis. Líštičky sú drsným filmom o unikaní pred nevypovedanou minulosťou, ale predovšetkým príbehom o sesterskej láske a odpustení. Po svetovej premiére v Benátkach bude mať 17. septembra premiéru v Česku. Dátum slovenskej premiéry distribučná spoločnosť Bontonfilm ešte nezverejnila.

Silné zastúpenie v súťaži ale aj mimo nej bude mať tento rok americká kinematografia. Režisér Abel Ferrara uvedie svoj dokument Napoli, Napoli, Napoli. Na margo filmu Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans nemeckého režiséra Wernera Herzoga, o ktorom tvorcovia tvrdia, že nie je remakeom Ferrarovej kultovej kriminálnej drámy Až na dno (1992), povedal, že celý tím "by mal zomrieť v pekle". George Clooney predstaví svoj nový film z prostredia Iraku Men Who Stare at Goats, v ktorom si zahrali aj Ewan McGregor, Jeff Bridges a Kevin Spacey. Súčasný Irán, najmä postavenie žien a udalosti po nedávnych prezidentských voľbách, predstaví snímka Ruzhaye Sabz mladej filmárky Hany Makhmalbaf. Tú istú krajinu, ale v roku 1953, zobrazí Shirin Neshat vo svojom filme bojujúcom o Zlatého leva Zanan-E Bedun-E Mardan. Snímky zavedú publikum do rôznych nepokojných častí sveta - do Libanonu či na Srí Lanku do centra bojov tamilských separatistov. Oliver Stone zas prinesie svoj dokument o venezuelskom prezidentovi Hugovi Chávezovi s názvom South of the Border.

Benátska filmová prehliadka uvedie aj inauguračnú súťaž ôsmich 3D filmov. Čestného Zlatého leva si odnesie priekopník počítačovej animácie a režisér John Lasseter a jeho tím zo štúdií Disney/Pixar. Návštevníci a návštevníčky benátskeho Lida uvidia tiež nové, trojdimenzionálne verzie Toy Story - Boj hračiek (1995) a Toy Story 2 (1999). Celkovo na podujatí premietnu vyše osemdesiat filmov. Okrem toho si na festivale pripomenú nadchádzajúce sté výročie narodenia cisára japonskej kinematografie Akiru Kurosawu, tvorcu snímok ako Zlý spí dobre (1960), Ran (1985) či Kagemuša (1980), špeciálnou diskusiou, ktorá sa bude konať 6. septembra.

Prehľad filmov, ktoré sa na 66. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Benátkach predstavia v súťaži o hlavnú cenu Zlatého leva:

36 vues du Pic Saint-Loup, réžia Jacques Rivette (Francúzsko)

Yi ngoi, réžia Pou-Soi Cheang (Hongkong)

Baaria - La porta del vento, réžia Giuseppe Tornatore (Taliansko) - otvárací film festivalu

Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans, réžia Werner Herzog (USA)

Ahasin Wetei (Between Two Worlds), réžia Vimukthi Jayasundara (Srí Lanka)

Capitalism: A Love Story, réžia Michael Moore (USA)

La Doppia Ora, réžia Giuseppe Capotondi (Taliansko)

Il Grande Sogno, réžia Michele Placido (Taliansko)

Levanon (Lebanon), réžia Samuel Maoz (Izrael)

Life During Wartime, réžia Todd Solondz (USA)

Lo Spazio Bianco, réžia Francesca Comencini (Taliansko)

Lourdes, réžia Jessica Hausner (Rakúsko)

Mr. Nobody, réžia Jaco van Dormael (Francúzsko)

Persécution, réžia Patrice Chéreau (Francúzsko)

Lei Wangzi (Prince of Tears), réžia Yonfan (Hongkong)

Cesta, réžia John Hillcoat (USA)

A Single Man, réžia Tom Ford (USA)

Soul Kitchen, réžia Fatih Akin (Nemecko)

Survival of the Dead, réžia George A. Romero (USA)

Tetsuo The Bullet Man, réžia Shinya Tsukamoto (Japonsko)

Al Mosafer (The Traveller), réžia Ahmed Maher (Egypt)

White Material, réžia Claire Denis (Francúzsko)

Zanan Bedoone Mardan (Women Without Men), réžia Shirin Neshat (Nemecko)