Je to naozaj koniec Oasis?

S Liamom už nebudem spolupracovať, povedal o bratovi Noel Gallagher.

2. sep 2009 o 17:00 Peter Bálik

Gitarista a skladateľ Noel Gallagher opustil Oasis po prudkej hádke s bratom Liamom a oznámil, že v kapele končí.

BRATISLAVA, LONDÝN. V piatok večer sa Oasis pripravovali na parížsky koncert. Aj keď do jeho začiatku chýbal krátky čas, nakoniec k nemu nedošlo.

Hádka medzi bratmi Gallagherovcami, spevákom Liamom a gitaristom Noelom, ktorí tvorili kostru najúspešnejšej britskej kapely posledných rokov, prerástla v potýčku, po ktorej sa starší Noel rozhodol Oasis opustiť. V sobotu svoj prekvapivý krok zverejnil na internetových stránkach.

Rozbitá gitara

Budúcnosť skupiny je nejasná. Podľa Liama bude kapela pokračovať ďalej, no kritici pripomínajú, že bez jeho brata, ktorý napísal 90 percent repertoáru a zložil všetky významné hity ako Live Forever, Supersonic alebo Wonderwall, to nebude ako predtým.

Gitarista oznámil, že mu je ľúto, ale končí. Ako dôvod uviedol neprekonateľné rozpory s Liamom a nedostatok podpory zo strany ostatných členov skupiny a manažmentu. „Ľudia si budú hovoriť čo chcú, ale jednoducho s Liamom už nebudem nikdy spolupracovať," uviedol v odkaze pre svojich fanúšikov, ktorým sa ospravedlnil za nadchádzajúce zrušené koncerty.

Podľa magazínu NME boli vzťahy medzi bratmi v poslednom čase dosť napäté. Na aktuálnom svetovom turné už došlo medzi nimi k viacerým hádkam, ktoré nakoniec vyústili do Noelovho radikálneho kroku. Kapela mala vystúpiť v Paríži, ale prekvapeným fanúšikom organizátor akcie oznámil, že koncert sa ruší, pretože sa Oasis rozpadli. Podľa NME prišiel Liam na koncert individuálne vlakom a bol opitý. Noel ho obvinil z nedostatku profesionality, Liam osočoval jeho deti a ohnal sa po ňom gitarou, ktorú neskôr Noel roztrieskal a odišiel.

Odcudzení bratia

Vzťahy medzi bratmi neboli nikdy ideálne. Noel už niekoľkokrát oznámil koniec v Oasis, ale tentoraz jeho krok vyzerá definitívny. Už niekoľko mesiacov hovoril o sólovom albume a v rozhovoroch priznával, že sa mu brat úplne odcudzil. Jeho odchod by mohol znamenať koniec jednej z najvplyvnejších kapiel deväťdesiatych rokov. Paradoxne k nemu došlo presne po pätnástich rokoch od vydania debutového albumu Definitely Maybe, ktorým kapela odštartovala slávnu éru britpopu.

Na prvý album nadviazala ešte úspešnejším (What's The Story) Morning Glory? Po treťom Be Here Now z pôvodnej zostavy zostali len bratia Noel a Liam Gallagherovci a kapele sa už nikdy nepodarilo dohnať kvalitu ich prvých dvoch albumov, aj keď posledné dva Don't Believe The Truth (2005) a Dig Out Your Soul (2008) určite stoja za vypočutie.

„Posledných osemnásť rokov bolo úžasných. Sen, ktorý sa stal skutočnosťou. Zoberiem si zo sebou nádherné spomienky. Teraz ma však ospravedlňte. Mám rodinu a futbalový tím. Uvidíme sa niekedy v budúcnosti. Bolo mi potešením," dodal Noel vo svojom stanovisku.