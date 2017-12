Carla Bruni už povedala áno aj Woodymu Allenovi

Woody Allen pôjde do Paríža, prvá dáma Francúzska od neho prijala filmovú rolu.

3. sep 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová





Jej sestra Valeria Bruni Tedeschi hrá výborne, o niekoľko mesiacov uvidíme, či to dokáže aj ona. Speváčka a bývalá modelka Carla Bruni, rok a pol vydatá za prezidenta Francúzska, prijala ponuku Woodyho Allena a bude hrať v jeho novom filme.

Ešte nie je známe, akú úlohu v ňom dostane, Woody Allen vlastne nepovedal ani to, o čom ten film bude. Fanúšikom musí zatiaľ stačiť viera, že sedemdesiatštyriročný režisér má už so začínajúcimi herečkami veľa skúseností a že vie, čo robí. Keď bol nedávno v Paríži, svetové médiá ho citovali: „Som si istý, že bude výborná. Je charizmatická a publikum ju už pozná. Viem si predstaviť nespočetné množstvo spôsobov, ako využiť jej talent, hoci som pre ňu ešte nič konkrétne nevymyslel."

Woody Allen má pravdu, Carlu publikum pozná, z ankety v amerických uliciach vyplynulo, že o nej počulo viac ľudí ako o Sarkozym. Kto nepočul ani jednu jej pesničku, pravdepodobne videl v novinách aspoň fotku, na ktorej kedysi pózovala nahá.

Francúzske televízie zas využívajú to, že niektorí ich moderátori sú Carlini kamaráti, preto sa im občas podarí dostať ju do nejakej relácie. Prvá dáma sa v nich ukazuje v jednoduchom oblečení, tvári sa milo, na požiadanie aj rada zaspieva a pritom si dáva veľký pozor, aby o sebe vlastne nič nepovedala. Bude hrať v novom Allenovi samu seba? Mohla by byť dôveryhodná v nejakej inej úlohe?

S nakrúcaním sa začne až na budúce leto, pretože dovtedy bude ešte Woody Allen dokončovať film s Antoniom Banderasom, Anthonym Hopkinsom a Naomi Watts. Ani ten ešte nemá meno, má len dátum premiéry, bude v máji v Cannes.

Allen ho nakrúcal v Londýne, čím potvrdil svoju novú záľubu - už nie je taký spojený s manhattanskými príbehmi, cestuje a pracuje po Európe. Veľmi ho osloví, keď mu nejaká krajina ponúkne finančnú pomoc. Komédiu Vicky Cristina Barcelona sčasti platili Katalánci, do Paríža ho prilákalo aj nedávne rozhodnutie francúzskej vlády.

Zahraniční filmári dostanú zľavy, robia predsa krajine reklamu.