Ekológia podľa Coldcut

Robia hudbu, ktorá sa zvykne označovať ako inteligentná elektronika. Zároveň však majú otvorené aj oči a upozorňujú na problémy sveta. Taký je aj nový projekt skupiny Coldcut, s ktorým prišla na Slovensko.

3. sep 2009 o 0:00 Oliver Rehák

Bývalý učiteľ Jonathan More a programátor Matt Black začínali ako rozhlasoví moderátori. Počas 20–ročnej kariéry ako Coldcut vydali päť štúdiových albumov, množstvo singlov a remixov. Stoja aj za vplyvnou značkou Ninja Tune.(Zdroj: NINJA TUNE/WEGART)





Sprievodná videoprojekcia alias vídžejing už nie je nič nové na koncertoch. Je to aj zásluha renomovaného britského dua Coldcut, ktoré sa po troch rokoch opäť vrátilo na Slovensko. V sobotu už svoju najnovšiu šou rozbalili v Košiciach, zajtra ju uvidí Bratislava.

Pozitívna propaganda

„Dopadlo to výborne. Do Historickej radnice v Košiciach prišlo štyristo ľudí," hovorí Tibor Holoda, šéf festivalu Wilsonic. Akcia sa koná pod hlavičkou micro.Wilsonic, no nejde len o ďalší koncert z tohto cyklu. Coldcut cestujú Európou v rámci projektu Energy Union, ktorého poslaním je zvýšiť povedomie o alternatívnych zdrojoch energie.

Matt Black a Jonathan More sú známi aktivistickými postojmi, rovnako ako kolážovo nadžánrovým spôsobom skladania hudby s obrazom. Svoju novú audiovizuálnu šou označujú ako „priamu výzvu na akciu" a „pozitívnu propagandu".

Sedemdesiat minút na veľkom plátne spája príbeh animovaného Weathermana, do ktorého Coldcut mixujú úryvky z televízneho vysielania a rozhovorov o životnom prostredí s ilustračnými zábermi znečistenej planéty. To všetko sa, samozrejme, odohráva za zvukov žánrovo pestrej hudby, v ktorej majú ako „otcovia" kultového britského vydavateľstva Coldcut stále veľký prehľad.

Elektronika so sláčikmi

Na rozdiel od Košíc, zajtra v Bratislave návštevníci zažijú kompletnú podobu predstavenia. To znamená, že Coldcut bude robiť spoločnosť aj sláčikové kvarteto. Na pódium Parku kultúry a oddychu okrem britských hviezd vystúpi aj niekoľko domácich hudobníkov. Ich výber nebol náhodný: „Na oboch večeroch sa predstavuje lokálna elektronická scéna, v Košiciach východoslovenská, v Bratislave západoslovenská," vysvetľuje Tibor Holoda.

Zajtra uvidíme tínedžerské talenty (Pjoni, Ink Midget), dídžejské derby „praotcov" elektroniky (Galagha, Daniel Baláž), producentov pokúšajúcich sa o odpoveď na britskú urban music (Karaoke Tundra, Foolk) aj spoločný projekt dvojice Isobutane a Teapot. Brány PKO sa otvoria o deviatej večer, koniec bude až v ranných hodinách.

Projekt Energy Union sa však zajtra začne už o 17.00 h v priestoroch letnej čitárne U červeného raka na Michalskej ulici. Odštartuje ho diskusia o klimatických zmenách s účasťou niekoľkých odborníkov, ktorú povedie Juraj Zamkovský zo združenia Priatelia zeme-CEPA. Záujemcovia o túto problematiku si môžu pozrieť aj putovnú interaktívnu výstavu nainštalovanú vo vagóne na stanici v Petržalke.