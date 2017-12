Teta Ester irituje izraelských rabínov

Populárna americká speváčka a obdivovateľka kabaly Madonna navštívila v rámci turné Sticky & Sweet židovský štát.

4. sep 2009 o 0:00 Jana Shemesh

TEL AVIV. Po šestnástich rokoch sa vrátila do Izraela a bola z toho riadna senzácia. O jej priazeň sa dokonca bili politici. Ona ju múdro rozdelila medzi opozíciu aj vládu.

Madonna alebo teta Ester, ako jej v Izraeli hovoria pre jej fascináciu kabalou a koketovanie s konverziou (s čím už len Madonna nekoketovala), zakončila v židovskom štáte svoje Sticky & Sweet turné. Dobre sa na ňom nabalila. Prekonala svoj vlastný rekord výnosnosti koncertného turné a na účet si pripísala 804 miliónov dolárov.

V Izraeli to však nebolo o peniazoch. Tak to hovorili Madonnini ľudia. Teta Ester a jej kabalistická družina prišli pre veci duchovné. Madonna navštívila Múr nárekov, Izrael označila za energetické centrum sveta a počas pesničky Give it 2 Me sa zabalila do izraelskej zástavy. Izraelčania, ktorí vykúpili lístky na dva megakoncerty v najväčšom telavivskom parku, šaleli.

Do Izraela z bezpečnostných a politických dôvodov veľké hviezdy napriek kúpnej sile jeho obyvateľstva, často nechodia. Návrat Madonny je podľa hudobného kritika denníka Jerusalem Post Davida Brinna signálom, že sa to zmení. Toto leto už v Izraeli vystúpili Pet Shop Boys, Lady Gaga či Faith No More. Minulý rok prišiel McCartney, na budúci mesiac vystúpi Leonard Cohen.

Fascinácia Madonnou zasiahla aj politikov. Keď sa premiér Benjamin Netanjahu dozvedel, že speváčka bude večerať s líderkou opozície Cipi Livniovou, presadil si stretnutie aj on. Prijme ju vo svojej rezidencii. Izraelski rabíni zase takí nadšení nie sú. Nepáči sa im, že katolíčka Madonna strká svoj nos do kabaly, ktorá je podľa nich určená len zbožným židom nad 40 rokov. Tete Ester je to srdečne jedno a vyhlasuje, že kabale rozumie celkom dobre.