Nové CD

Willie Nelson, Black Crowes, Florence + The Machine, Shostakovich.

4. sep 2009 o 0:00 Peter Bálik, peb

Willie Nelson: American Classic

Blue Note/EMI

Americká country ikona Willie Nelson je aj na staré kolená oveľa produktívnejší ako mladá hudobná generácia. Najnovším dôkazom je album klasických songov American Classic, ktorým nadviazal na podobne ladenú platňu Stardust. Tú nahral ešte v roku 1978. Nelson si vybral prevažne známe veci ako The Nearness of You, Come Rain Or Come Shine alebo Always On My Mind, ktoré len svedčia o tom, aký je The Great American Songbook úžasný a nevyčerpateľný.







Black Crowes: Before the Frost... Until the Freeze

Red Distribution



Americká rokenrolová skupina Black Crowes, ktorá už roky reviduje zvuk The Rolling Stones a Led Zeppelin, sa odhodlala k netradičnému kroku. Ak si zakúpite album Before The Frost, zložený z rôznych starších nevydaných vecí, vnútri CD nájdete linku na stiahnutie ďalšieho albumu Until The Freeze obsahujúceho osem nových pesničiek lídrov Black Crowes, bratov Robinsonovcov. Deviatym songom je coververzia So Many Times od legendárneho Stephena Stillsa z formácie CSN.



Florence + The Machine: Lungs

Universal



Za britskou skupinou Florence and The Machine sa skrýva mladá talentovaná speváčka a skladateľka Florence Welch. Lungs je jej debutový album, ktorý ihneď po vydaní upútal kritikov a je jedným z favoritov na tohtoročné ceny Mercury Awards. Welch pripomína staršiu kolegyňu Beth Orton, no jej hudba je oveľa netradičnejšia, niekde medzi folkom, alternatívou a chuťou experimentovať na spôsob Toma Waitsa. Že by tak znel v budúcnosti moderný pop pre dospelých?

Dmitri Shostakovich: Preludes and Fugues, op. 87

Hevhetia



Vynikajúcich nahrávok kľúčového klavírneho cyklu ruského génia existuje niekoľko, no projekt Petra Katinu medzi nimi zaujme osobitné miesto: „Chcel som nahrať dielo skladateľa, ktorý celý život bojoval proti režimu - na akordeóne, ktorý bol symbolom toho, proti čomu bojoval; na nástroji, ktorý stelesňoval sovietsku propagandu a ľud," píše aktívny mladý interpret v booklete CD, pre ktoré vybral a upravil Šostakovičových jedenásť prelúdií a fúg.