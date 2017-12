Film Osadné oddnes v slovenských kinách

Po úspechu na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch, kde film slovenského režiséra Marka Škopa Osadné zvíťazil v kategórii Najlepší dokumentárnych film nad 30 minút, sa diváci dočkali jeho slovenskej premiéry.

3. sep 2009 o 19:57 TASR

BRATISLAVA. Osadné sa práve dnes začína premietať v kinách.

Film rozpráva príbeh o mladom energickom pravoslávnom kňazovi Petrovi Sorokovi a starostovi Ladislavovi Mikuláškovi z malej rusínskej obce neďaleko poľských hraníc, pôsobiacom vo svojej funkcii 36 rokov, ktorí sa za pomoci rusínskeho aktivistu Fedora Vica a europoslanca Milana Gaľu dostanú až na pôdu Európskeho parlamentu, kde lobujú za svoje sny.

Starosta chce vybudovať nový dom smútku, kňaz túži po vybudovaní kláštora a spoločne chcú pomôcť rozmachu cestovného ruchu v obci. "Keď je náš svet príliš komplikovaný, je dobré nielen o niečom snívať, ale aj ísť za svojimi snami, pokúsiť sa o ne zabojovať, aj keď sa nie vždy naplnia," opisuje režisér filmu jeho hlavné posolstvo. Súčasne dodáva, že s posolstvom tohto filmu sa môže stotožniť každý divák.

Prvotný nápad na nakrútenie filmu vzišiel z televízneho spravodajstva. "Videl som riport z Európskeho parlamentu v Bruseli. V tom riporte rozprávali starostovia slovenských obcí o priestoroch Európskeho parlamentu, o tom, ako sa tam cítia. Toto ma zaujalo ako taký kontrast, čo taký lokálny politik na tom vrchole európskej politiky môže robiť," opisuje Škop.

"Keď som sa dozvedel, že by chcel natočiť film o Osadnom, bolo to pre mňa niečo neuveriteľné a vôbec som neváhal a hneď som súhlasil, aby sme sa stretli," opísal Soroka svoju reakciu, keď sa dozvedel, že režisér Škop plánuje nakrútiť dokumentárny film o tejto obci. V prípade starostu boli prvotné pocity zmiešané, no po dôkladnom zvážení ponuku prijal. Po úspechu na medzinárodnom festivale bol však patrične hrdý: "Tie pocity po tom, čo tento film dosiahol taký medzinárodný úspech na festivale v Karlových Varoch, sú hrejivé a rovnako aj to, že naša malá dedinka sa zviditeľnila v očiach širokej verejnosti nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí," povedal.

V dokumente Osadné si zahrali reálni obyvatelia tejto obce. "Keď sa prvýkrát zapla kamera s klapkou a so zvukom, vtedy som nevedel povedať ani slovo," reagoval Soroka, ktorý chcel v detstve byť hercom. Aj starosta obce si na kameru musel zvyknúť: "Prvé pocity pred kamerou boli zmiešané, bola tam aj tréma, napriek tomu, že dosť často vystupujem pred ľuďmi."

Aj keď k naplneniu cieľov vedenia obce Osadné ešte neprišlo, kňaz Soroka zaznamenal prvé pozitívne zmeny: "Kým predtým sme museli novinárov do obce volať, dnes novinári sami chodia za nami." Film Osadné má pred sebou, ešte pred distribúciou do iných krajín, účasť na významných filmových festivaloch. Dokument sa dostal do oficiálneho výberu najvýznamnejšieho dokumentaristického festivalu na svete IDFA Amsterdam. Predtým ho čaká uvedenie na dvoch prestížnych festivaloch, a to MFF Londýn vo Veľkej Británii a MFF Varšava v Poľsku.