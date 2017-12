Anastacia prekričala v Bratislave futbal

Americká speváčka Anastacia vystúpila v sobotu večer v bratislavskom Národnom tenisovom centre. Do Bratislavy sa vrátila po štyroch rokoch.

6. sep 2009 o 10:31 (tasr, sita)

BRATISLAVA. Známa americká speváčka Anastacia vystúpila v rámci Heavy Rotation Tour 2009 turné v sobotu večer v bratislavskej Sibamac aréne Národného tenisového centra. Do Bratislavy sa vrátila po štyroch rokoch, čo povedala aj v úvode koncertu pri pozdrave divákov.

Beloška s „černošským hlasom“ sa na pódiu objavila krátko po ôsmej hodine, len pár minút po plánovanom začiatku. Po opatrnom úvode, keď svoje vystúpenie odštartovala skladbou The Way I See It, si fanúšikov získala tanečnou piesňou One Day in Your Life. Po nej sa prihovorila divákom, pozdravila Bratislavu a poďakovala sa za priazeň, za čo ju fanúšikovia doslova zahádzali darčekmi.

„Toto mám veľmi rada, samé darčeky a srdiečka,“ povedala speváčka. Jeden z darov, čelenku s ušami, si na pár minút nasadila na hlavu a spievala tak ďalšiu pieseň.

Pre svojich verných fanúšikov si pripravila všetky známe hity, ktorými sa preslávila počas svojej viac ako deväť rokov trvajúcej kariéry - Not That Kind, Cowboys & Kisses, Paid My Dues, Sick and Tired. V ľúbostnej balade I Belong to You (Il Ritmo della Passione), ktorú pôvodne naspievala so spevákom Erosom Ramazzottim, nahradila Taliana jedna z vokalistiek.

Spolu s ňou robilo na pódiu speváčke spoločnosť ďalších šesť hudobníkov a dvaja tanečníci. Skladbu Not That Kind predviedlo zoskupenie v upravenej verzii bez nástrojov, keď bubeník najprv ukázal svoje umenie beatboxu, postupne sa k nemu pridávali zvyšní členovia vrátane speváčky.

Anastacia zabávala divákov, bavila sa spolu s kapelou na javisku, v polovici si vybrala na pódium diváka z hľadiska, mladý muž menom Peter si s ňou zatancoval a odmenou mu bola pusa od speváčky.

Anastacia v Prahe

Temperamentnú Američanku po záverečnej piesni vrátili diváci na pódium mohutným potleskom a sediaci na tribúnach aj dupotom. So svojimi priaznivcami sa rozlúčila skladbou Left Outside Alone v zremixovanej disco úprave.

Rodáčka z amerického Chicaga, Anastacia Lyn Newkirk má na svojom konte štyri štúdiové albumy, ten prvý Not That Kind vydala v marci 2000, v decembri 2001 druhý Freak Of Nature, tretí s názvom Anastacia v marci 2004. V novembri 2005 vyšla jej hitová kompilácia Pieces Of A Dream, na ktorej je aj úspešný duet I Belong To You s talianskym spevákom Erosom Ramazottim.

Štvrtý štúdiový album Heavy Rotation vyšiel v októbri 2008. V americkej tanečnej hitparáde mala päť skladieb, tri z nich na prvom mieste. Populárna je v Anglicku a Európe, v anglickom rebríčku mala 11 skladieb.

Do Bratislavy prišla táto americká speváčka, skladateľka a producentka po druhý raz, prvý koncert absolvovala 7. augusta 2005 na štadióne Artmedie v bratislavskej Petržalke.

Septembrový program začala Anastacia 1. septembra koncertom v rumunskej Bukurešti, 3. septembra spievala v Luxemburgu, dnes na ňu čaká Budapešť, 8.septembra azerbajdžanské Baku, 10.septembra litovské hlavné mesto Vilnius a 13.septembra ukrajinský Kyjev.