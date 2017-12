Nový Jánošík: Pravda z plytkej vody

Legendárny hrdina v novom filme Agnieszky Holland neskrýva svoj svet neistôt, treba ho však namáhavo hľadať.

7. sep 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Nový Jánošík sa odpremiéroval, do kín príde v štvrtok.



Roky sme Jánošíkovi pripisovali čarovnú silu pohanského bôžika a prijímali jeho vlastnú predstavu o spravodlivosti. Teraz ho vidíme, ako pred smrťou bozká kresťanský kríž. Je to pochopiteľné, scenáristka Eva Borušovičová, režisérka Agnieszka Holland a jej dcéra Kasia Adamik rozmýšľali nad nepoznanými rozmermi zbojníka.

Nechce byť výnimočný

Toho zbojníka, z ktorého sme spravili legendu bez toho, že by o to on sám stál. Tajomstvo jeho opaska autorky zachovali, do svojho príbehu ho vplietli s jemným humorom. Lenže ich Jánošík nevie, kde sa tie reči vzali, ani si nie je úplne istý, či si vybral dobre - dobré remeslo. Pri prepadoch bohatých kočov môže byť aj stokrát veselo, on špeciálnu radosť nemá. Pozoruje svoju partiu a v tvári má smútok i nepokoj. Kam ho tento osud dovedie?

Václav Jiráček pochopil takú existenciálnu samotu, v úlohe filmového hrdinu sa presadí poľahky, je to možné i napriek tomu, že samotná jeho postava reči o výnimočnosti odmieta.

Úvahy, ktoré ho často dovedú do konfliktu s vlastnými kamarátmi, v sebe nesú kus pátosu, nedá sa však povedať, že ho zosmiešňujú. Veď tam v horách, kde si vybral svoje miesto pre život a kde sa magické obrazy Martina Štrbu určite nakrúcali ťažko, je tragický koniec jasný a nevyhnutný.

Bohatý svet vodcu

Psychologizujúci prístup k legende je zaujímavý, no rozhodne nie výnimočný. Pozrieť sa na schematického vodcu z učebnej látky, to robil nedávno napríklad Alexander Sokurov v trilógii o Leninovi, Hitlerovi a Hirohitovi. Ešte menej zaujímavé je spojenie lyrizujúcej linky s konvenčnou formou.

Samozrejme, gýč vyzerá inak ako to, čo robí Agnieszka Holland. No aj tak sa dostala na istú hranu tým, ako veľmi sa opája folklórnymi prvkami a ako často používa detailné zábery. Párkrát nám nahovára, že erotické scény sú príťažlivé aj vtedy, keď ich prežívajú postavy, ktoré poznáme sotva dve minúty. Pokusom Jánošíka utopiť sa v plytkej vode nechtiac rozosmieva a mystickými zjaveniami Madony i Krista zbytočne redukuje predstavy a myšlienky o smrti, ktoré museli byť v takej zmietanej Jánošíkovej hlave oveľa bohatšie.

Ambiciózny proti svojej vôli

Pocit, že v Jánošíkovi je veľa scén s balastom, nie je náhodný. Keď sa celý obrázok poskladá, nakoniec vyplynie, že aj tie mali istý zmysel a že zapadajú do predstáv autoriek. K samotnému významu legendy sa však nevyjadrili ani nevysvetlili, prečo by sme mali poznať jej pravdivú históriu. Možno aj hrdina proti svojej vôli by to zamietol ako príliš ambiciózny nápad.