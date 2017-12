Jeseň prinesie aj nových Beatles

V najbližších mesiacoch zaplaví trh veľa albumov – od Bon Jovi cez Pearl Jam až po Hansarda s Irglovou.

7. sep 2009 o 17:20 Peter Bálik

BRATISLAVA. Jeseň sa rozbehla vo veľkom. Tento týždeň sa v obchodoch objaví celý zremastrovaný katalóg Beatles. Na projekte sa v štúdiách Abbey Road pracovalo štyri roky. Všetky albumy liverpoolskej štvorky sa objavia zvlášť a v dvoch rozdielnych boxetoch - v mono a stereo verzii. Kto si zakúpi mono, môže byť prekvapený.

Jesenné ťaháky

Air: Love 2 Alice In Chains: Black Gives Way To Blue Bon Jovi: The Circle David Bowie: Space Oddity (remastered) Elvis Costello: Live At The El Mocambo Flaming Lips: Embryonic Kiss: Sonic Boom Living Colour: The Chair In The Doorway Madonna: Celebration (výberovka) Muse: The Resistance R.E.M.: Live At The Olympia Rolling Stones: Exile On Main Street (remastered) Shakira: She Wolf U2: Unforgettable Fire (remastered) Weezer: Ratitude Robbie Williams: Reality Killed The Video Star Neil Young: Dreamin' Man





Fanúšikovia sú nedočkaví. Beatlesovský katalóg bol naposledy remastrovaný v roku 1987. Prví recenzenti už píšu o nových, predtým potlačených jednotlivých nástrojoch, ktoré doteraz nebolo počuť. Všetky disky sa objavia s rozšíreným bookletom, novými archívnymi fotografiami a krátkymi filmovými dokumentmi z nahrávania albumov. Súčasťou kolekcie budú aj dva diely singlov s názvom Past Masters.

Rok 2009, to je rok, keď budeme počuť Beatles po novom.

Návrat Pearl Jam

Novinka od amerických Pearl Jam s názvom The Backspacer (vyjde 20. septembra) je prvým veľkým albumom jesenných mesiacov. Zatiaľ zverejnené pesničky The Fixer alebo Get Some hovoria o tom, že kapela asi nahrala svoj najlepší album po dlhej pauze od prvých troch platní.

Eddie Vedder a spol. sa po antibushovskom a nervnom albume z roku 2006 vrátili ku klasickému rockovému soundu, aký napríklad predvádzala na debute Ten. Líder kapely prispel aj niekoľkými folkovými baladami na spôsob Into The Wild.

Mark Knopfler od odchodu zo štadiónových Dire Straits nahráva so železnou pravidelnosťou sólovky. Od tej najnovšej Get Lucky (15. septembra) nečakajme niečo extra, ale je to kus poctivého pesničkárstva medzi folkom, country a rockom.

V deň vydania Knopflerovho albumu sa po dlhšom čase vrátia aj newyorskí hip-hoperi Beastie Boys s novinkou Hot Sauce Committee. Na ich nové skladby, ak nepočítame čisto inštrumentálny album The Mix-Up (2007), čakali fanúšikovia päť rokov. „Beštiálni chlapci z NY" vraj v štúdiu nahrali veľa hodín a už naznačili, že ich Hot Sauce Committee bude mať aj pokračovanie.

Vianočný Dylan

O Bobovi Dylanovi sa popísali stohy papiera, ale ani jeden zo životopiscov nikdy neprišiel s odpoveďou, prečo je tento americký bard nepredvídateľný. Kolekciu piesní Christmas in Heart, ktorá sa objaví začiatkom októbra, opäť nečakal takmer nikto, no zbierka vianočných tradicionálov a populárnych piesní má svoje poslanie.

Výťažok z predaja albumu pôjde na boj proti hladu a chudobe v Amerike. Christmas in Heart je už druhým Dylanovým albumom v tomto roku. Predchádzajúci Together Through Life sa vyšvihol na prvé miesto hitparád na oboch stranách Atlantiku.

Duo pokračuje

Pred rokom ich príbeh pripomínal rozprávku. Glenn Hansard a Markéta Irglová zažiarili vo filme Once, zamilovali sa a spoločne si odniesli Oscara za pieseň Falling Slowly. Dnes už spolu nežijú, ale zostali priateľmi. Súznenie duší a hlasov pokračuje novým albumom Strict Joy (27. októbra).

Hansard dal projektu The Swell Season s mladou Češkou prednosť pred domovskou kapelou The Frames. Nové piesne, ktoré už dvojica naživo zahrala na internetovom koncerte, stoja za viacnásobné vypočutie.

Z folkového tábora isto mnohých poteší aj projekt Monsters Of Folk (22. september), ktorý spojil výborných amerických pesničkárov. M. Ward z dua She and Him, Conor Oberst a Mike Mogis z Bright Eyey, Jim James z Morning Jacket, nahrali počas posledných dvoch rokov zbierku piesní, ktoré zase mnohým pripomenú starú superskupinu CSNY, no na súčasný spôsob.