Anna Kareninová alebo Medeia? Poznáme nominácie na divadelné ceny

Najviac nominácií na prestížne divadelné ceny majú dve inscenácie klasiky v Bratislave a v Košiciach.

8. sep 2009 o 15:24 Zuzana Komárová

Triumf. Tak by sa jedným slovom dala zhrnúť pozícia Slovenského národného divadla v nomináciách ankety Dosky 2009. Súbory opery a činohry spolu získali deväť nominácií. Košické Štátne divadlo sa môže tešiť zo šiestich.

BRATISLAVA. Tradičná divadelná anketa o vlaňajšej sezóne sa svojich víťazov dočká v úvodný večer medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, presnejšie 25. septembra. Vyhlasovateľom ankety sú Asociácia súčasného divadla a Asociácia Divadelná Nitra. Tento rok sa do hlasovania zapojilo 34 publicistov a divadelných odborníkov.

Najväčším favoritom je Roman Polák

Režisér Roman Polák už ďakovné reči na Doskách hovoril a možno by si mal chystať ďalšie. Doska v kategórii réžia alebo inscenácia mu môže pribudnúť za hru Anna Kareninová. „Teším sa dvojnásobne, pretože skúšobné obdobie bolo mimoriadne náročné. Na druhej strane aj krásne, lebo mám na to iba príjemné spomienky. Dúfam, že tá pozitívna energia sa niekde zachytila, že inscenácia má význam. Je divácky aj časovo náročná, ale je to inscenácia ľudská a potrebná. Je dobré, keď si to niekto takýmto spôsobom všimol. Som rád, že je nominovaná," povedal v utorok SME Roman Polák.

V kategóriách za inscenáciu a réžiu so sebou zvedú boj hneď dve diela SND. Činohernú Kareninovú sa bude snažiť tromfnúť operný Orfeus a Eurydika. „Vznikol absolútne originálny inscenačný tvar. Má úžasné prepojenie na réžiu i výtvarný koncept. Napokon, tím Trelinski-Kudlička je osvedčený," reagoval v utorok na nominácie v Opere SND jej šéf, zároveň dočasne poverený generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Pavol Smolík.

Už tradične anketa Dosky neobišla ani Divadlo Astorka Korzo 90. Nomináciu v kategórii ženských hereckých výkonov má za hru Petra Pavlaca Červená princezná herečka Zita Furková.

V kategórii najlepší mužský herecký výkon sa opäť objavilo aj meno Eugen Libezňuk. Teraz si kritici všimli jeho účinkovanie v Divadle Andreja Bagara v Nitre. "Mám na Dosky svoj názor. Neviem ako reagovať, ale teším sa, že takto ocenili našu prácu. A keby ešte v Nitre hovorili po rusínsky, cítil by som sa tam úplne ako doma," povedal herec.

Zaujali Košická aj Košičania

Trojicu nominovaných herečiek uzatvárajú Dana Košická a Jana Oľhová. „Už som bola nominovaná dvakrát. Som zvyknutá prísť na vyhlásenie, ale veľmi tomu neverím, že by som mohla vyhrať. Išla som do tejto inscenácie najmä pre režiséra Eda Kudláča. Dôverovala som mu a hra ma zaujala hneď po prečítaní. Moja postava je zvláštna žienka rovnako ako ja. Je mi blízka," vysvetlila SME Oľhová.

Dana Košická ako Medeia v košickej činohre. FOTO – JOZEF MARČINSKÝ

Balet Štátneho divadla Košice sa s dielom Tristan a Izolda uchádza o ocenenie najlepšia inscenácia, nomináciu majú aj vďaka originálnym kostýmom. Košická činohra zase u divadelných kritikov zabodovala v štyroch kategóriách s antickou klasikou Médeia od Euripida. Jej režisér Michal Vajdička nám v utorok povedal: „V nomináciách sa ocitám už tradične, takže som naučený tešiť sa z toho. Nikdy to neviem vyhrať," povzdychol si čerstvý nominant.

Medeiu si mladý tvorca doslova vydupal: „Tá hra sa mi páči od školy. Mal som ju v merku a chcel som ju raz inscenovať. Divadlo chcelo iný titul a ja som ich krvopotne musel presvedčiť, že Medeia je dobrá téma a titul hodný košického divadla. V divadle mali obavu z antickej drámy, neinscenovala sa tam asi tridsať rokov. Je to pre mňa teda satisfakcia. Kritici divadlu dokázali, že by mali dôverovať režisérovi pri výbere titulu."

Režisér a herečka, ktorí sa našli

Veľkú zásluhu na úspešnosti inscenácie má podľa Michala Vajdičku i ďalšia nominovaná herečka Dana Košická: „Ona je Medeia, celé predstavenie stojí na javisku. Keby nebolo jej, tak to možno tak dobre nedopadne. Danka patrí k najlepším herečkám na Slovensku."

Výbornú spoluprácu s Vajdičkom si pochvaľovala aj herečka. „S Miškom Vajdičkom spolupracujeme od jeho začiatkov a spoločnú nomináciu sme v minulosti už dostali. Veľmi dobre si rozumieme, na spoluprácu som sa tešila. Dôverujem mu absolútne, je to vynikajúci režisér. Sme rovnaká krvná skupina. Ešte nikdy ma nesklamal, je inšpirujúci. Práca s ním ma baví."

Ceny Dosky môžu byť udelené za tvorivé činy v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku, a to vo všetkých žánroch. Dosky sa udeľujú bez ohľadu na štátnu príslušnosť tvorcov za umelecký výkon, ktorý mal premiéru v divadlách na území Slovenska v predchádzajúcej sezóne.

Spokojní sú Smolík aj Hroncová Ceny Dosky spojili bývalé a súčasné vedenie Slovenského národného divadla. Striedajúci sa riaditelia sa tešia z početných nominácií Činohry a Opery SND.



BRATISLAVA. Napriek búrlivému koncu leta a začiatku sezóny v Slovenskom národnom divadle má naša prvá scéna v ankete Dosky 2009 najviac nominácií. Historický počet nominácii si tento rok odniesla Opera SND. Kritici a divadelní odborníci titul Orfeus a Eurydika nominovali medzi najlepších v kategóriách inscenácia, réžia, objav roka a scéna sezóny. „Toľko nominácií sme ešte nikdy nemali! Dostali sme sa na vyšší level, súbor určite urobil výrazný krok dopredu. Je to veľmi veľký dôvod na radosť. Túto inscenáciu som veľmi vítal a som rád, že sme do tej koprodukcie mohli ísť. Mariusz Trelinski je vynikajúci režisér so svetovým renomé. Spolupráca s ním bol obrovský prínos pre súbor, je to pre nás veľmi zaujímavá dramaturgická poloha. A dotkli sme sa staršej literatúry,“ hodnotí súčasný generálny riaditeľ SND a šéf opery Pavol Smolík. Keďže v minulej sezóne divadlo viedla Silvia Hroncová, nominácie na Dosky sa jej tiež týkajú: „Vysoký počet nominácií Slovenského národného divadla na Dosky ma veľmi potešil. O to viac, že v nomináciách sa objavujú inscenácie Činohry a aj Opery SND. Toľko nominácií získala Opera SND po prvýkrát. Nominácie sú ocenením našej spoločnej práce. Nie mojej, ale našej. Aj keď sa často rodili ťažko, stálo to za to. Mám dobrý pocit,“ napísala pre SME svoje stanovisko bývalá generálna riaditeľka Slovenského národného divadla. (zk)