Temná hudobná armáda spásy

Vydarený sen Richa Martina zo Soulsavers ašpiruje na nahrávku roka.

9. sep 2009 o 0:00 Peter Bálik

BRATISLAVA. Soulsavers nie sú obyčajnou skupinou, ktorá funguje ako rodina. Táto britská kapela je vydareným snom Richa Martina, ktorý spolu so štúdiovým inžinierom Ianom Gloverom vytvárajú hudbu spolu s ostatnými prizvanými hosťami. Tým najžiarivejším je spevák Mark Lanegan z grungeovej generácie zo Seattlu.

Bývalý priateľ Kurta Cobaina nahral v poslednom čase mnoho skvelých vecí, či sólo, alebo s Gutter Twins a Isobel Campbellovou. No najnovší album Soulsavers s názvom Broken, na ktorý prispel desiatimi piesňami, je jeho najlepšou nahrávkou nového tisícročia.

Keby sme hľadali meno pre modernú pesničkársku hudbu, boli by to určite Soulsavers. V nich sa totiž spája klasický zvuk basy, bicích a gitár so skvele namiešanou elektronikou. No Richova kapela ide ešte ďalej. Okrem folku, blues, rocku, soulu či country je v jej hudbe cítiť chuť gospelu, žánru, ktorý býva v tejto hudbe výnimočne. Aj preto znejú nové pesničky od Soulsavers povznášajúco, hoci Laneganove texty nie sú o modrej oblohe, ale skôr o čiernej zemi.

Soulsavers vznikli v roku 2000. Debut Tough Guys Don't Dance vydali o tri roky neskôr, no pozornosť si vydobyli až tým nasledujúcim - It's Not How Far You Fall, It's the Way You Land (2007). Tam načali spoluprácu s Laneganom.

No v porovnaní s aktuálnym albumom znie dvojka ako zahrievací manéver. Broken ašpiruje na nahrávku roka. Na platni hosťuje skvelý pesničkár Will Oldham, Mike Patton, Richard Hawley i neznáma austrálska speváčka Red Ghost, ktorú Martin objavil na základe dema. Lídrom je Lanegan, výnimočný spevák s hlbokým, temným hlasom, pri ktorom bledne aj Nick Cave.

Tento chlapík si toho v živote preskákal viac ako dosť. Jeho život ničil úspech i závislosť od tvrdých drog, doteraz sa z nej poriadne nespamätal, no svoje zážitky ventiluje cez spev a texty. Ďalšou hodnotou je aranžérsky a hudobný prínos Martina a Glovera, ktorí oslovili aj klasického filmového skladateľa Daniele Luppiho, len aby skladby prisolili magickým soundtrackovým zvukom zo starých talianskych spaghetti westernov.

Soulsavers znamená v preklade spasitelia duší. Piesne na Broken znejú ako armáda spásy, ktorá každý večer vychádza do zatemnených ulíc hľadať osamelé srdcia, čo pomaly strácajú vieru. Ak sa vám ich nové piesne zapáčia, ste zachránení!