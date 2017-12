Najlepšiu britskú hudobnú cenu získala bývalá bezdomovkyňa

Víťazkou prestížnej Barclaycard Mercury Prize za britský alebo írsky album roka sa stala raperka Speech Debelle.

9. sep 2009 o 10:00 (sita, tp, wikipedia)

BRATISLAVA. Víťazkou prestížnej Barclaycard Mercury Prize za najlepší britský alebo írsky album roka sa stala raperka Speech Debelle. Cenu si odniesla za debutovú nahrávku Speech Therapy, ktorá vyšla 31. mája 2009 na nezávislom hip-hopovom labeli Big Dada.

Z albumu vyšli zatiaľ tri single - Searching, The Key, a Go Then, Bye. Štvrtým v poradí bude 14. septembra pieseň Spinnin.

Na slávnostnom ceremoniáli v Londýne hudobníčka po zisku ocenenia poďakovala svojej rodine a muzikantom, ktorí sa podieľali na vzniku CD. „Cítim sa skvele. Vlastne sa cítim lepšie ako som si predstavovala.

Normálne svoje emócie neprejavujem, no teraz to je úplne iné,“ povedala Speech Debelle. Okrem ceny si raperka, ktorá porazila favorizovaných Florence and the Machine, prevezme aj šek na 20 000 libier (približne 23 100 eur).

FOTO - TASR/AP

Speech Debelle, vlastným menom Corynne Elliot, sa narodila v roku 1983 v Londýne. Nevyrastala v chudobnej rodine, no otec jej matku opustil keď Corynne bola ešte dieťa. Vraj ako deväťročná začala písať poéziu a prvé rapové texty napísala, keď mala trinásť. Hovorí, že inšpiráciou jej boli Michael Jackson, Mary J. Blige i jamajská hudba.

Po hádke s matkou ako devätnásťročná opustila domov a pretĺkala sa londýnskymi ulicami a ubytovňami pre bezdomovcov.

Hudobnú cenu Mercury Prize po prvý raz udelili v roku 1992, keď sa jej víťazom stalo škótske rockové zoskupenie Primal Scream s albumom Screamadelica.

Vďaka zisku Mercury Prize sa v hudobnom priemysle výraznejšie presadili aj PJ Harvey (2001), Ms. Dynamite (2002), Franz Ferdinand (2004) či Arctic Monkeys (2006). Tracklist albumu Speech Therapy.