Príde fotografka celebrít o svoje diela?

Annie Leibovitzovej hrozí, že stratí kontrolu nad všetkými fotografiami – aj tými, ktoré ešte len spraví.

9. sep 2009 o 17:51 Tomáš Prokopčák

Annie Leibovitzová má stále dlh 24 miliónov dolárov. Príde preto jedna z najslávnejších fotografiek súčasnosti o autorské práva na svoj exkluzívny archív plný portrétov slávnych umelcov a politikov?



BRATISLAVA. Yoko Ono a John Lennon sa k sebe túlia na obálke Rolling Stone len pár hodín pred atentátom. Tehotná Demi Moore na obálke Vanity Fair. Whoopi Goldberg vo vani s mliekom, britská kráľovná sediaca pred otvoreným balkónom, ale aj módne editoriály pre najdôležitejší svetový módny magazín, americký Vogue.

Okrem toho však aj množstvo možno menej slávnych, no o to azda lepších dokumentárnych fotografií - zachytávajúcich napríklad rodinu či vzťah s priateľkou, americkou filozofkou a esejistkou Susan Sontag.

To všetko odfotografovala Američanka Annie Leibovitzová, jedna z najdôležitejších fotografiek druhej polovice 20. storočia. O svoje slávne fotografie však teraz môže prísť.

Najslávnejšie fotografie Anne Leibovitzovej

FOTO - TASR/AP, ČTK/AP



Ručila svojím dielom

Do polnoci na včera mala Leibovitzová splatiť 24-miliónový dlh, ktorý má k spoločnosti Art Capital Group. Tá požičiava peniaze aj subjektom, ktoré chcú ručiť umeleckými dielami.

Začalo sa to bankovou hypotékou. Leibovitzová si ju vzala, aby dokázala financovať svoje veľké obchody na realitnom trhu. Bezhlavým investovaním, daňovými nedoplatkami, ďalším dlžobami a aj vplyvom hospodárskej krízy sa však dostala do ešte väčších problémov. Vlani sa preto rozhodla požičať si od Art Capital, luxusnej záložne. Zaručila sa autorskými právami na svoje fotky. Celý jej archív i nová tvorba by tak teraz mohla skončiť ako majetok spoločnosti Art Capital.

Hovorcovia fotografky a spoločnosti, ktorej dlhuje peniaze, hovoria, že obe strany pracujú na ďalšej dohode. Záležitosť však podľa agentúry AP odmietli podrobnejšie komentovať.

Ukradla zábery?

Podľa agentúry Bloomberg by Leibovitzová mohla svoje dlhy splatiť, ak by sa rozhodla predať svoje nehnuteľnosti v New Yorku. Fotografke, ktorá je v posledných rokoch známa najmä obrovskými nákladmi na fotokampane, by to mohlo vyniesť približne 40 miliónov dolárov.

Peniaze, ktoré Leibovitzová dlhuje Art Capital, však nemusia byť jediné, o ktoré príde. V piatok na portrétovú superstar podal žalobu aj taliansky fotograf Paolo Pizzeti. Myslí si, že slávna kolegyňa zneužila jeho snímky pri reklamnej fotokampani na kávu Lavazza. Leibovitzová pre firmu nafotila tohtoročný prestížny kalendár, na zhotovenie ktorého si spoločnosť každý rok pozýva jedného zo slávnych svetových fotografov.

Paolo Pizzeti v žalobe tvrdí, že ako pozadie niektorých fotografií sú použité práve jeho zábery Ríma. Ako náhradu požaduje 150-tisíc dolárov za porušenie autorských práv a ďalšie nešpecifikované formy odškodného.