Eurovízia bude mať pokračovanie

Slovenská televízia vyhlásila ďalší ročník pesničkovej súťaže Eurovision Song Contest 2010. V refréne už môže znieť aj angličtina.

10. sep 2009 o 16:00 SITA

BRATISLAVA. Slovenská televízia vyhlásila ďalší ročník pesničkovej súťaže Eurovision Song Contest 2010. Organizátori zmenili jednu zo základných podmienok, a to možnosť použiť anglický jazyk v refréne samotnej skladby. Ostatné kritériá pre piesne ostávajú nezmenené.

Autori môžu prihlásiť viac skladieb, interpret sa môže prezentovať len jednou. Autori a interpreti musia mať slovenské občianstvo. Výnimkou sú neautorské zložky, ako je producent alebo manažér. Pieseň nesmie byť zverejnená pred 1. októbrom 2009 a nesmie byť dlhšia ako tri minúty. Domáci skladatelia a interpreti môžu svoje diela prihlásiť do 31. októbra 2009. Slovensko sa Eurovision Song Contest zúčastní po druhý raz po desaťročnej odmlke.

Medzinárodné kolo Eurovision Song Contest 2010 sa bude konať vo Fornebu Arene v južnej časti Osla. Nórsko tak bude hostiť veľké finále po tom, ako naposledy vyhral Alexander Rybak s piesňou Fairytale.

Semifinálové kolá budú 25. a 27. mája 2010, samotné finále 29. mája 2010. Európska vysielacia únia (EBU), ktorá 55. ročník organizuje, vyhlásila, že v najbližšom období urobí všetko preto, aby sa do súťaže vrátilo Rakúsko, Taliansko a Monako. Nórsky minister kultúry Trond Giske už stihol odsúhlasiť rozpočet vo výške 17 miliónov eur.

Je to menej než do programu minulý rok investovala Moskva, ale viac ako bol rozpočet v roku 2007 v Helsinkách. Slovenská televízia plánuje priame prenosy vysielať od januára do začiatku marca budúceho roku.