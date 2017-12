Right Said Fred v Prievidzi nevystúpia. Odignorovali ich diváci

Anglická súrodenecká skupina Right Said Fred nevystúpi v piatok 11. septembra v prievidzskom Amfiteátri Lesopark.

10. sep 2009 o 14:43 SITA

BRATISLAVA. Koncert ostrovnej formácie organizátori zrušili z dôvodu nízkeho diváckeho záujmu. S manažmentom formácie však pripravujú pre fanúšikov náhradný termín. Peniaze za predané vstupenky budú ich držiteľom vrátené na predajných miestach, kde boli zakúpené.

Skupina, ktorú tvoria bratia Richard a Fred Fairbrassovci, sa do dejín hudby zapísala najmä vďaka hitu I'm Too Sexy pochádzajúcemu z ich debutového albumu Up (1992). V americkom singlovom rebríčku Billboard s ním dokonca obsadili prvé miesto a v domácom britskom singlovom rebríčku sa im podarilo dostať na druhé miesto.

Kým v USA sa zaraďujú do kategórie "One hit wonder", v niektorých európskych krajinách, napríklad v Nemecku, boli úspešní aj s ďalšími skladbami ako Mojive, You're My Mate, Love Song alebo Stand Up (For the Champions). Right Said Fred mali na Slovensku, konkrétne v Rožňave, pôvodne vystúpiť aj 20. júna, no ich koncert sa vtedy tiež neuskutočnil.

Informáciu zverejnila webová stránka nabrehu.sk.