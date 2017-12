Čo počúvame

Sú dve, sestry s indiánskymi koreňmi, a robia pesničky. Raz znejú šamansky, inokedy hravo, ale stále majú svoj neopakovateľný pôvabný „urob si sám" zvuk, ktorý okrem tradičných nástrojov tvoria rôzne hračky.

11. sep 2009 o 0:00 Oliver Rehák, her

Sú dve, sestry s indiánskymi koreňmi, a robia pesničky. Raz znejú šamansky, inokedy hravo, ale stále majú svoj neopakovateľný pôvabný „urob si sám" zvuk, ktorý okrem tradičnýchnástrojov tvoria rôzne hračky.

CocoRosie vedia napísať chytľavú melódiu, dať jej čarovný aranžmán a najmä odspievať ju tak, že prestanete vnímať všetko ostatné. To potvrdili napríklad na festivale v rakúskom Kremse, kde zatienili novodobú šansónovú hviezdu Antonyho Hegartyho, na troch doterajších „celovečerných" albumoch aj novom EP­čku.

Presne uprostred kolekcie piatich skladbičiek tróni klenot - balada Milkman. Akustický klavír, neuveriteľne krehký ženský hlas spievajúci metaforický text štylizovaný ako list bratovi: „Lord knows I still need you / But you're far away / Lost in some playground / In Disneyland."

Dnes nevzniká veľa hudby, ktorá dokáže zasiahnuť takto silno.