Nové CD

Nick Cave & Warren Ellis, The Cribs, Whitney Houston, Bertl Müller & Miki Skuta.

11. sep 2009

Nick Cave & Warren Ellis: White Lunar

Mute



Nick Cave a Warren Ellis spolupracujú už dlhé roky, dokonca Ellis sa v poslednom čase stal v Cavových The Bad Seeds jeho pravou rukou. Okrem projektu Grinderman dvojica prispela vynikajúcou filmovou hudbou k snímkam The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford a The Proposition. White Lunar zbiera na dvoch CD ich soundtrackovú prácu. Na tejto kompilácii nechýba ani hudba k filmu The Road, ktorý ešte len príde do kín.







The Cribs: Ignore The Ingnorant

Universal



Britská alternatívna gitarovka The Cribs nie u nás neznáma, pretože sa pred rokom predstavila na festivale Pohoda. Štvrtý album ukazuje túto kultovú kapelu v novom svetle, pretože ďalšie miesto gitaristu zastal legendárny hudobník Johnny Marr, v minulosti pôsobiaci v The Smiths. The Cribs, ktorú vedú dvojičky Gary a Ryan Jarmanovci a ich brat Ross, tým albumom definitívne prešli z undergroundu do prvej ligy ostrovného rocku.







Whitney Houston: I Look to You

Sony



Asi najväčší popový návrat tohtoročnej hudobnej sezóny. Po šiestich rokoch totiž svoj nový album nahrala Whitney Houston. I Look to You však urobila trochu na istotu a ako producenti sa na ňom objavia Danja i Akon. Stále je to však album najmä o speve, teda o tom najlepšom, čo Whitney môže svojim fanúšikom ponúknuť. Žiaľ, nevyhol sa ani niektorým práve moderným postupom - je až zločin, keď na Houstonovej hlase drnčí autoladička.







Bertl Müller, Miki Skuta: 10 initial epilogues

Hevhetia



„Azda niet vzrušujúcejšieho pocitu v hudbe, ako keď dvaja hudobníci vycítia čaro daného okamihu, bezhraničné možnosti tkvejúce v ňom a prerod spoločného kroku v nové východisko," píše pianista Miki Škuta v booklete albumu, ktorý zaznamenáva jeho stretnutie s osobitým rakúskym trombonistom a spevákom Bertlom Müllerom. Hoci spolu nikdy predtým nehrali, kúzlo súhry zafungovalo okamžite, čo dokazuje týchto desať iskrivých improvizácií.