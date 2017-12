Svet Neila Younga vo veľkej škatuli

Archívy hudobnej legendy pripomínajú obrovskú digitálnu knižnicu známych a neznámych vecí.

11. sep 2009 o 0:00 Peter Bálik

Už len premiestnenie tridsať centimetrov veľkej škatule z predajne domov vyžaduje dosť energie. A to je iba začiatok. Počúvanie a sledovanie archívov kanadského pesničkára Neila Younga zaberie enormné množstvo času. Treba sa pripraviť na fakt, že je to iba prvý diel pokrývajúci tvorbu tohto výnimočného hudobníka z rokov 1963 až 1972. Legenda rockovej hudby sa už dala počuť, že pripravuje ďalšie tri pokračovania!



BRATISLAVA. Britský magazín Q pripravil vtipný článok o tom, ako sa jeden z hudobných redaktorov rozhodol, že si pozrie deväť dévedečok za sebou. Začal s veľkým optimizmom a záujmom a nadránom skončil s krvavými očami a odporom k všetkému, čo Neil za to obdobie spravil.

Samozrejme, nie je to návod, ako sa prehrýzť cez všetky piesne, videoklipy, film, rozhlasové archívne dokumenty a memorabílie. Chce to predovšetkým čas. Len autor tohto článku strávil detailným pozeraním archívov s prestávkami celý mesiac.

Malý farmár

Podobný boxset tu nikdy nebol. Ani jeden z hudobníkov sa neodhodlal na takýto odvážny počin ako Neil Young, ale pravda je taká, že na tom začal pracovať už od prvých rokov svojho pôsobenia na hudobnej scéne. Odkladal si takmer všetko. Už od čias pôsobenia v kapele The Squires v prvej polovici 60. rokov si vystrihoval o sebe články a archivoval svoje prvé pionierske nahrávky.

Nádherná viazaná kniha, priložená k archívom, dokonca zaznamenáva aj novinové správy o malom Neilovi, o tom, ako chytil rybu väčšiu, ako je on sám alebo ako sa z neho stal najúspešnejší detský farmár medzi deťmi v chove sliepok.

Aj napriek tomu, že úvodný diel archívov pokrýva iba prvých desať rokov jeho kariéry, stihol toho viac ako dosť. Po The Squires sa vydal na pamätnú cestu s pohrebným vozom z Kanady do slnečnej Kalifornie, kde s kamarátom Stephenom Stillsom založili Buffalo Springfield. Po jeho rozpade sa vydal na sólovú dráhu (podľa Stillsa nebol nikdy tímovým hráčom) a medzitým sa na krátky čas pridal k CSN.

Časová línia

Na desať DVD alebo Blue-ray diskov napakoval z tohto obdobia až 138 piesní, z toho 48 nahrávok nikdy predtým nevyšlo. Jeho archívy však priniesli rozporuplné reakcie kritikov. Niektoré recenzie velebia ich multimediálny záber, napríklad prehľadná časová línia, ktorou sa môžete preklikať k Neilovmu každému dôležitému kroku, koncertu a albumu, je skutočne brilantná. Archívy spôsobia stav, že sa v Neilovom digitálnom svete jednoducho stratíte.

No iní zasa frflú (predovšetkým tí, čo boli zvedaví na nevydané veci), že za veľa peňazí dostali aj to, čo majú na radových albumoch. To je skutočne jediným mínusom tohto kompletu. Ak vlastníte napríklad nádherný After The Gold Rush alebo superúspešný Harvest, tak pôsobia trochu nadbytočne.

Ale nájdu sa tam aj perly. Po raných inštrumentálkach, „beatlesovkách" a folkových kvázidylanovských pesničkách, ktoré ukazujú Neila v nevyliahnutom embryonálnom stave, prídu konečne rarity z jeho prvých sólových albumov. Skvelé sú aj jeho nevydané veci po pridaní sa k CSN.

Napríklad pieseň Tell Me Why z After The Gold Rush, keď sa k nemu na pódiu v newyorskej Fillmore East pridajú Crosby, Stills a Nash, je magická. Dva sólové koncerty a jedno vystúpenie s Crazy Horse musia patriť do výbavy každého Neilovho fanúšika. Aj jeho film Journey Through The Past, ktorý pôsobí ako dobová umelecká sračka, stojí za pozretie.

Plné trezory

Pamätníci vedia, že Young vydal prvé archívy pod názvom Decade už v roku 1977. Súbor známych a raritných piesní sa vtedy zmestil na tri platne. O archívoch, ako ich poznáme dnes, hovoril už na prelome 80. a 90. rokov, no vtedy ešte chýbali potrebné technológie. Predstavte si, že by vyšli na videokazetách, diskoch a magnetofónových páskach. Zabralo by to polovicu garáže!

Všetko sa zmenilo až s príchodom DVD, no Neil stále nebol spokojný a počkal si na Blue-ray disky, pri ktorých môže robiť na rozdiel od DVD viac úkonov naraz. Konečný termín boxsetu nakoniec stanovil na jar tohto roku, ale potom ho posunul o ďalšie mesiace neskôr, pretože chcel vydať nový album Fork In The Road. Nedočkaví fanúšikovia zúrili, no nakoniec sa dočkali.

Podľa Neila nás čakajú ešte tri diely. V jeho garáži sa nachádzajú celé nevydané albumy a určite aj ďalšie nahrávky, o ktorých nevedia ani jeho najväčší fanatickí fanúšikovia. V novembri sa objaví ďalší nevydaný live album Dreamin Man, obsahujúci jeho sólové akustické nahrávky pesničiek z roku 1992, ktoré sa neskôr objavili na albume Harvest Moon. Vyzerá to, že takto s Neilom budeme kráčať ruka v ruke nasledujúce roky našich životov.