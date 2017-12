Benátky tlieskali Líštičkám

Po prvý raz v histórii je v súťaži prestížneho festivalu celovečerný debut slovenského tvorcu.

11. sep 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Na najstaršom filmovom festivale premietali debut mladej režisérky Miry Fornayovej Líštičky.



BENÁTKY. Je to dráma o dvoch slovenských sestrách žijúcich v Dubline. Volá sa Líštičky a nakrútila ju scenáristka a režisérka Mira Fornayová ako svoj debut. A v stredu mal tento slovensko-česko-írsky film premiéru na prestížnom festivale v Benátkach.

Kým staršia Tina je zamestnaná a šťastne zasnúbená, mladšia Betka pracuje ako au-pair. Postupne sa na povrch vynárajú dôvody napätia medzi sestrami i Betkinho zmäteného správania sa a psychickej lability.

„Zámerne som celý príbeh koncipovala naruby," povedala nám režisérka na terase hotela Excelsior, krátko po bankete, sprevádzajúcom premiéru. „Myslím si, že ľuďom chýba trpezlivosť a tolerantnosť. Nechcú sa pozerať na postavy, ktoré im nie sú príjemné a sympatické. Aj bez dostatku informácií si rýchlo vytvoria názor, ľahko odsudzujú. Betka z Líštičiek je takmer antihrdinka aj preto, aby sa diváci pozastavili, zamysleli skôr, ako niekoho odsúdia. Je ľahké mať rád niekoho, kto je milý a sympatický. Je veľmi jednoduché priať niekomu, koho máte radi. Ale často je dôležitejšie priať niekomu, koho radi nemáte, lebo možno práve on to najviac potrebuje."

Po prvý raz v histórii sa slovenský hraný celovečerný debut dostal na program festivalu v Benátkach. Režisérka to okomentovala: „Prekvapilo nás to, lebo sme to vôbec nečakali. Považujem to skôr za náhodu a veľké šťastie, ale o to viac si to užívame. Pre mňa je to šok, neviem, či taký malý film ako náš patrí do tohto sveta veľkých filmových hviezd. Či tu môže vyznieť. Ale po tom, ako sme dnes na premiére mali plné kino a diváci reagovali, po premietaní nebučali, ako tu zvyknú, keď sa im film nepáči, ale tlieskali, na diskusii po filme nám kládli otázky, prichádzali za nami a ďakovali nám."

A čo nakrúcanie Líštičiek mladej filmárke dalo? „Je to môj prvý film a snažila som sa ho robiť čo najpoctivejšie. Zistila som, že najpoctivejšie je, ak budem ľudí počúvať a rešpektovať. Naučila som sa, že musím k tým ľuďom patriť, ak o nich chcem robiť film, nemôžem sa od nich dištancovať, veď nerobím film o zoologickej záhrade. Sama mám za sebou podobnú skúsenosť ako dievčatá z môjho filmu. Odišla som zo Slovenska do cudzieho prostredia, bola som odkázaná sama na seba, musela som sa presadiť, naučiť sa stáť na vlastných nohách."

Včera sa konala tretia, posledná projekcia Líštičiek. Všetky premietania mali veľmi dobrú návštevnosť, publikum živo reagovalo a na záver zakaždým ocenilo film potleskom. Líštičky sa uchádzajú o divácku cenu kraja Veneto a o Leva zajtrajška - cenu za najlepší debut.

Aká budúcnosť film čaká po Benátkach? „Už teraz máme potvrdených viacero festivalov. Sedemnásteho septembra ideme do českých kín a radi by sme mali slovenskú premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava."