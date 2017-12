Najhranejší aj najpredávanejší je Desmod

Nitrianska skupina urobila hit, ktorý vlani verejne zaznel skoro sedemtisíckrát a jej platňa je najpredávanejším slovenským CD. Okrem nej ešte ceny SOZA dostali Katarína Knechtová, Kamil Peteraj aj Milan Lasica.

11. sep 2009 o 15:27 TASR

Ceny pre Desmod si do bratislavskej reštaurácie Au Cafe prišiel prevziať iba gitarista. Bol totiž jediným z kapely, ktorý neochorel.(Zdroj: TASR)

Hit Desmodu zaznel vlani verejne skoro sedemtisíckrát, táto skupina vyrobila aj napredávanejšiu platňu. V zahraničí sa v minulom roku zo slovenských interpetov najviac hrala hudba Kataríny Knechtovej a cenu SOZA za celoživotné dielo získal Milan Lasica.



BRATISLAVA. Včera večer bratislavská reštaurácia Au Cafe patrila hudbe. Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) tam už po trinásty raz odovzdával výročné ceny za verejné uvádzanie hudobných diel v minulom roku.

Prvou ocenenou sa stala Katarína Knechtová. Prešovská rodáčka, známa z pôsobenia v skupine Peha, od minulého roka na sólovej dráhe, získala cenu za najúspešnejšie uvádzanie tvorby v zahraničí. "Toto je pre mňa prekvapenie a som pyšná nato, že môžem v zahraničí reprezentovať Slovensko týmto spôsobom," povedala.

Kataríne Knechtovej dal cenu riaditeľ SOZA Vladimír Repčík.

K prevzatiu ceny za najhranejšiu skladbu pozval moderátor večera Filip Tůma skupinu Desmod. Získali ju za pieseň Zober ma domov, ktorá sa hrala viac ako 6900 krát v médiách, teda v priemere devätnásť krát denne. Za nitriansku zostavu, v ktorej vládne v týchto dňoch maródka, prišiel gitarista Richard Synčák, ktorý sa vyjadril, že sa v kapele tešia z každej ceny.

Cena SOZA pre autora najhranejších diel pripadla básnikovi a textárovi Kamilovi Peterajovi, ktorý toto ocenenie už získal predtým osemkrát. Najpredávanejší nosič s tvorbou slovenských autorov vyrobilo vydavateľstvo Sony Music vďaka kompilačnému albumu skupiny Desmod a cenu za najvyšší podiel domáceho repertoáru vo vysielaní získalo Rádio Hey. Zápisom do Zlatej knihy SOZA už nežijúcemu autorovi bola ocenená tvorba skladateľov Bohumila Trnečku a Juraja Beneša.

Veľkú cenu SOZA za celoživotné dielo si prevzal Milan Lasica ako úspešný textár. "Tá cena ma prekvapila, aj potešila. Je to za pesničky a pesnička, to je to, čo ostáva najtrvalejšie zapísané v pamäti ľudí. Trvalejšie ako divadelné predstavenie, ako film, ako román. Jednak preto, že je kratšia, a potom aj preto, že tá, čo prežije veky, má väčšinou chytľavú melódiu a v niektorých prípadoch aj dobrý text," ďakoval s dávkou jemu typickému humoru Milan Lasica.

Moderátor večera Filip Tůma s Milanom Lasicom.

Riaditeľ SOZA Vladimír Repčík bol s priebehom večera spokojný. Podľa neho bol slávnostný večer bol iný ako predchádzajúce, keďže popri oceneniach v ňom dominovala aj hudba. Na pódiu sa napríklad objavili džezový klavirista Tomáš Gajlík či ľudová hudba Miroslava Dudíka.

O udeľovaní týchto cien rozhodujú mesačné hlásenia hranosti o verejnom uvádzaní skladieb a hlásenia o predajnosti zvukových nosičov. Výbor SOZA, ktorý má osemnásť členov, rozhoduje v dvoch kategóriách, a to o Zápise do Zlatej knihy a Veľkej cene.

"Rozhodovania o cenách patria k tomu príjemnejšiemu v živote výboru SOZA. Sú to situácie, ktoré sú nekonfliktné, na zasadnutí sa prednesú nominácie, ktoré môže priniesť každý člen. Zrátajú sa nominácie, hlasuje sa a kto získa najväčší počet hlasov, ten získava cenu," povedal predseda výboru, hudobník Matúš Jakabčic. "Som spokojný, ako s cenami samotnými, tak aj s priebehom večera, počas ktorého vládla dobrá atmosféra".