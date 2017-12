Zostane to medzi nami mužmi – v metre

Únos metra 1 2 3 je plytký hollywoodsky triler s jasnou zápletkou.

12. sep 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Čierny muž v nesprávnom čase na nesprávnom mieste zachráni... vlastne koho a čo? Zdá sa, že akékoľvek otázky sú v súvislosti s najnovším trilerom Tonyho Scota Únos metra 1 2 3 veľmi riskantné.

Ako Scottovi pribúda vek, starnú i jeho hrdinovia. Film je záležitosťou výlučne pánov v rokoch. Šesťdesiatpäťročný Scott zveril hlavné roly päťdesiatpäťročnému Denzelovi Washingtonovi, rovnako starému Johnovi Travoltovi a o tri roky mladšiemu Johnovi Turturrovi.

Pochopiteľne, ak má film s takýmto obsadením pôsobiť dynamicky, treba to dosiahnuť niečím iným ako akčnými scénami. Napokon - na nejaké divoké akcie tu niet miesta: dispečer Graber sedí vo velíne a zloduch Ryder v odstavenom vozni metra. Trochu dynamiky obstarajú práve súpravy metra, zvyšok je na kamere, strihu a zneisťujúcej, provokatívnej hudbe.

A v tomto, ako už veľa ráz dokázal, je Scott doma. Jedinou akčnou časťou je prevoz peňazí, pôsobí však nepresvedčivo a strojene, skôr ako slapstick v podaní Keystonských policajtov.

Záverečnú naháňačku, povinnú v tomto žánri, sotva možno považovať za akčnú scénu. Už i vzhľadom na to, že kedysi útly a štíhly Washington je tu pupkatý mestský úradník. Turturro hrá to isté čo v iných filmoch - maniaka. Našťastie, réžia dokázala zužitkovať tohto sympatického herca jediného výrazu a harmonicky ho začleniť do rozprávania. Ešte väčším bláznom sa zdá Ryder Johna Travoltu. Ak sa aj vám bude vidieť ako zloduch príliš strojený, štylizovaný a nepresvedčivý, dajte mu šancu. Zistíte, že svoju rolu hrá akurátne.

Cieľ je jasný a príbeh známy. Veď snímka je adaptáciou románu Johna Godeyho, ktorý už dva razy sfilmovali - a zakaždým so skvelými hercami. Napriek tomu, možno pre veľkú mieru štylizácie a prílišný dôraz na efektné čarovanie s obrazom nedochádza k uveriteľnému napätiu, presvedčivému vzťahu medzi únoscom Ryderom a dispečerom Graberom, na ktorom by celý film mal stáť.

Únos metra 1 2 3 je klasický komerčný triler, plytký a nelogický. Často dokonca vyvoláva neželaný smiech. Na druhej strane - každý už asi premárnil dve hodiny života aj v horšej spoločnosti.