Benátky zostali bez prekvapení

Vyhlásenie verdiktov porôt 66. medzinárodného filmového festivalu v Benátkach nevyvolalo prekvapenie, nadšenie ani pohoršenie. Je pravda, že nebodoval ani jeden z dvoch filmov, zaradených do súťaže dodatočne až počas festivalu.

13. sep 2009 o 17:07 Miloš Ščepka





Víťazi festivalu

Zlatý lev za najlepší film - Lebanon, r. Samuel Maoz, Izrael-Francúzsko-Nemecko Strieborný lev za najlepšiu réžiu - Zanan bedoone mardan (Women Without Men), r. Shirin Neshat, Nemecko-Rakúsko-Francúzsko Osobitná cena poroty - Soul Kitchen, r. Fatih Akin, Nemecko Coppa Volpi za najlepší mužský herecký výkon - Colin Firth za A Single Man, r. Tom Ford, USA Coppa Volpi za najlepší ženský herecký výkon - Ksenia Rappoport za La doppia ora, r. Giuseppe Capotondini, Taliansko Cena Marcella Mastroianniho za najlepší výkon mladého herca/herečky - Jasmine Trinca za Il grande sogno, r. Michele Placido, Taliansko Osella za najlepšiu výpravu - Sylvie Olivé za Mr. Nobody, r. Jaco Van Dormael, Francúzsko Osella za najlepší scenár - Todd Solondz za Life During Wartime, r. Todd Solondz, USA Leone del Futuro - Cena Luigiho De Laurentisa za najlepší debut - Engkwentro, r. Pepe Diokno, Filipíny Cena Controcampo Italiano pre najlepší taliansky film - Cosmonauta, r. Susanna Nicchiarelli Zlatý lev za najlepší krátky film - Eersgeborene (Firstborn), r. Etienne Kallos, Juhoafrická republika - USA Čestný Zlatý lev - John Lasseter a štúdiá Pixar, USA

LIDO DI JESOLO. Žiadna z hlavných cien sa neušla slávnym tvorcom ako Michael Moore, Michele Placido, Werner Herzog (v súťaži mal až dva hrané filmy), Jacques Rivette, Giuseppe Tornatore. Rozhodnutia porôt však presne zodpovedali priebežnému hlasovaniu akreditovaných kritikov aj internetovému on-line hodnoteniu.

Svet z tanku

Poroty udelili 11 hlavných ocenení a ďalších 22 cien. Hlavné ocenenie - Zlatého leva - získala koprodukčná izraelsko-francúzsko–nemecká dráma režiséra Samuela Maoza Lebanon. Podobne ako úspešný izraelský animovaný film Valčík s Bašírom sa vyrovnáva s traumou, ktorú mladým izraelským vojakom spôsobilo nasadenie v prvej libanonskej vojne roku 1982. Kolektívnym hrdinom je osádka izraelského tanku a tak ako Valčík s Bašírom, aj Lebanon vznikol podľa autentických osudov. Režisér Maoz vychádzal z vlastných skúseností a zážitkov.

Strieborného leva za najlepšiu réžiu porota udelila iránskej video umelkyni Shirin Neshat za jej celovečerný hraný debut, drámu Zanan bedoone mardan (Ženy bez mužov). Odohráva sa v Iráne roku 1953, keď sa v krajine uskutočnil americkými tajnými službami podporovaný štátny prevrat.

angličtiny v Los Angeles na začiatku 60. rokov, ktorý v dráme Toma Forda A Single Man prekonáva smútok z tragickej smrti milenca.Najlepším hercom festivalu, oceneným Volpiho čašou, sa stal Colin Firth za rolu homosexuálneho profesora.

Autori a protagonisti víťazného filmu A Single Man. Ocenený hererc Colin Firth prvý z ľava. FOTO – SITA/AP

Volpiho čašu za najlepší ženský herecký výkon udelili v Taliansku pôsobiacej ruskej herečke Ksenii Alexandrovne Rapoport za hlavnú rolu v talianskej snímke La doppia ora o slovinskej čašníčke, pracujúcej v Taliansku, ktorá sa zaľúbi do talianskeho policajta a po jeho predčasnej smrti sa musí porátať s vlastnou temnou minulosťou.

Líštičky bez ceny

Osobitnú cenu poroty dostal nemecký režisér Fatih Akim, ocenený na berlínskom festivale roku 2004 Zlatým medveďom za drámu Proti múru. V sympatickej komédii Soul Kitchen o mladom majiteľovi reštaurácie a jeho blízkych opäť účinkuje Birol Ünel, spolu s Moritzom Bleibtreuom, Dorkou Gryllus a inými.

V prehliadke Týždeň medzinárodnej kritiky, ktorá uviedla i slovensko-česko-írsku snímku Miry Fornayovej Líštičiky, diváci hlasovaním pririekli Cenu regiónu Veneto francúzsko-iránskej dráme Tehroun režiséra Takmila Homayouna Nadera. Druhou cenou, o ktorú sa Líštičky mohli uchádzať, bol Lev budúcnosti - Cena Luigiho de Laurentiisa za najlepší debut. Spolu so sumou 100 tisíc eur ju získali tvorcovia (producent a debutujúci režisér) filipínskej kriminálnej drámy Engkwentro.

Cenu za najlepší stereoskopický (3D film) nazvanú Persol 3-D Award získal americký režisér Joe Dante za horor The Hole. Hoci do kín sa má dostať až budúci rok, benátsky festival ho uviedol - aj ako poklonu režisérovi, ktorý zasadal v hlavnej festivalovej porote. The Hole je tradičný horor o diere v podlahe pivnice rodinného domu, z ktorej do nášho sveta preniká Zlo. Trojdimenzionálny plastický obraz je jediným ozvláštnením.

Rambo v Benátkach

Slávnostné udeľovanie cien v nedeľu večer zakončilo predstavenie režisérskej verzie filmu Rambo: Do pekla a naspäť. Scenárista, režisér a predstaviteľ titulnej postavy Sylvester Stallone prevzal cenu „Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker“ a uviedol ukážku zo svojho najnovšieho, ešte nedokončeného filmu The Expendables.

Budúci rok by sa mal benátsky festival posledný raz konať v starých a provizórnych priestoroch. Roku 2011, pri príležitosti 150. výročia zjednotenia Talianska, otvoria na Lide nový festivalový komplex.