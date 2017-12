ZZ Top, Yes, Massive Attack a ďalší

Bratislavu čaká na jeseň niekoľko zaujímavých koncertov veľkých zahraničných hviezd

14. sep 2009 o 0:00 Peter Bálik

Koncerty

14. 10. ZZ Top, Sibamac Aréna 28. 10. UB 40, PKO 31. 10 Yes, Pasienky 4. 11. Massive Attack, Sibamac Aréna 12. 11. Diana Kral, Sibamac Aréna 19. 11. Alice Cooper, Pasienky 1. 12. Pet Shop Boys, Sibamac Aréna

BRATISLAVA. Hudobná jeseň sľubuje na Slovensku množstvo zaujímavých koncertov. Niektoré zahraničné hviezdy prídu k nám vôbec prvýkrát.

Všetci, ktorí majú radi poctivý zemitý rokenrol, okorenený bluesovým majstrovstvom, by si nemali nechať ujsť koncert americkej trojice ZZ Top (14. 10.) Táto kapela, ktorá funguje na svete už od prvej polovice sedemdesiatych rokov, známa dvoma bradatými členmi, je v súčasnosti na turné menom Top Double Down Live, v rámci ktorého predstaví aj nové piesne, ktoré nahrala so skvelým producentom Rickom Rubinom. No určite príde aj na ich veľké hity ako Leg, Gimme All Your Lovin alebo Sleeping Bag.

Britskú legendu reggae UB 40 (28. 10) pred rokom po nezhodách opustil dlhoročný frontam Ali Campbell, no kapela sa rozhodla pokračovať aj bez neho. V bratislavskom PKO podporí svoj najnovší kompilačný album Love Songs. Ako predkapela zahrajú ich slovenskí nasledovníci Polemic.

Yes bez Andersona

Už o tri dni neskôr, čiže 31. 10. na bratislavských Pasienkoch zahrajú britskí spolutvorcovia štýlu art-rock Yes. Vyzerá to paradoxne. Ich niekdajší frontman Jon Anderson si v Bratislave zahral sólo spolu so slovenskými hudobníkmi v rámci osláv novembra 89. Teraz príde na Slovensko jeho skupina, no bez neho.

Anderson prekonal vážnu chorobu a netrúfol si na celú koncertnú šnúru s Yes. No jej fanúšikovia uvidia koncom októbra pôvodných členov Chrisa Squira, Steva Howa a Alana Whita. Miesto pri mikrofóne zastal ich dlhoročný fanúšik Benoit David. Mladú krv osviežil aj príchod klávesistu Olivera Wakemana, syna niekdajšieho pôvodného člena Yes Ricka Wakemana.

Príšera Cooper

Už druhýkrát zavítajú do Bratislavy triphopoví géniovia Massive Attack (4. 11), ktorí ešte donedávna pracovali na novom albume s pracovným názvom LP 5. Ochutnávku nových piesní zverejnila skupina koncom augusta na EP Splitting The Atom. Nový album od Massive Attack, na ktorej vraj hosťuje aj Damon Albarn alebo Guy Garvey z Elbow, by sa mala objaviť až vo februári budúceho roka. Aj džezová pianistka a speváčka Diana Krall (12. 11) poteší slovenských fanúšikov novinkami z jarného albumu Quiet Nights.

Vôbec prvýkrát zavíta k nám hardrocková a heavymetalová príšera Alice Cooper. Autor klasíck School's Out, Poison a Hey Stoopid zahrá 19. 11. na bratislavských Pasienkoch. Kto sleduje jeho tvorbu od začiatku sedemdesiatych rokov, nemal by si tohto metalového „magora“, nechať ujsť. Bratislavskú hviezdu jeseň zatiaľ uzatvára koncert synthypopovej dvojice Pet Shop Boys, ktorý bude 1. decembra v Sibamac Arene.

To však nie všetko. Slováci si už zvykli chodiť za svojimi idolmi aj do susednej Viedne alebo Budapešti. V rakúskej metropole nás čakajú koncerty - Emiliana Torrini (18. 10), Green Day (6. 11.), The Gossip (20. 11). Rammstein (21. 11), Mando Diao (25. 11), Placebo (27. 11.), Depeche Mode (3. 12.) alebo Franz Ferdinand (11. 12.)