Nové knihy

Hawking aj Feldek.

14. sep 2009 o 0:00 (ač, ba)

Urobte to čo Stephen Hawking

Michael White, John Gribbin: Stephen Hawking. Život s vědou. Preložil Jiří Soula. Mladá fronta, Praha, 2009.

Stephen Hawking je muž, ktorému sa podarilo urobiť z vedy tak trochu šou. Napríklad dostane na konferencii otázku, na päť minút sa zamyslí, a potom jeho hlas zo syntetizátora pomaly odpovie: „Áno.“ Prípadne „Nie.“

Má rád, keď sa ľudia smejú. No dvaja úspešní popularizátori vedy nám nepredkladajú ani úsmevné, ani ľahké čítanie s nádychom bulváru.

Ich kniha je poctivá a trpezlivá, urobená akosi symbolicky v štýle Hawkingovho života, a končí sa jeho konštatovaním: „Človek musí dostatočne vyrásť, aby si uvedomil, že život nie je spravodlivý. So situáciou, v ktorej ste, musíte jednoducho urobiť všetko, čo sa dá.“

Michal Ač

Uši za 33-tisíc eur?



Ľubomír Feldek: O nákazlivosti šťastia. Fejtóny. Ikar Bratislava 2009.

„Všade na svete majú denníky svojho každodenného karikaturistu,“ začína Feldek jeden z takmer stovky svojich fejtónov, zaradených do tejto knižky.

Pripúšťa, že karikatúra patrí k tým žánrom, ktorými si noviny získavajú verných čitateľov, no ako majster slova vzápätí nemôže nedodať, že rovnakú úlohu v tomto zohráva aj fejtón. Na znásobenie účinku oboch žánrov vymýšľa ich spojenie do tzv. karikatónu, a aby nezostal len pri nápade, ponúka kresliarsky pokus, vychádzajúci z kreslenej hádanky z päťdesiatych rokov o odstávajúcich ušiach prezidenta Antonína Zápotockého.

Odmenou autorovi bolo vtedy vraj rovných päť rokov basy, uzatvára Feldek svoj fejtón spred dvoch rokov. A my, už nad rámec jeho dobrej knižky, môžeme tipovať, koľko by to dnes toho karikaturistu stálo. Že by nejakých 33-tisíc eur?

Alexander Balogh