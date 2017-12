Na MTV Video Music Awards kraľovali Lady GaGa, Beyoncé a Green Day

Dvadsaťtriročná Lady GaGa zvíťazila v kategórii Najlepší nováčik za videoklip Poker Face. Cenu počas ďakovnej reči venovala "Bohu a gejom".

Na udeľovaní cien MTV Video Music Awards bodovali podľa očakávaní Lady GaGa a Beyoncé, prekvapili Green Day. Všetci menovaní si z večera odniesli po tri ceny.

Prehľad víťazov MTV Video Music Awards 2009

Najlepší videoklip roka: Beyoncé - Single Ladies (Put A Ring On It)

Najlepší videoklip interpretky: Taylor Swift - You Belong With Me

Najlepší videoklip interpreta: T.I. featuring Rihanna - Live Your Life

Najlepší nováčik: Lady GaGa - Poker Face

Najlepší popový videoklip: Britney Spears - Womanizer

Najlepší rockový videoklip: Green Day - 21 Guns

Najlepší hip-hopový videoklip: Eminem - We Made You

Choreografia: Jaquel Knight & Frank Gatson Jr. za videoklip Beyoncé Single Ladies (Put A Ring On It)

Špeciálne efekty: Chimney Pot - Paparazzi (Lady GaGa)

Kamera: Jonathan Sela - 21 Guns (Green Day)

Réžia: Marc Webb - 21 Guns (Green Day)

Výprava: Jason Hamilton - Paparazzi (Lady GaGa)

Strih: Jarrett Fijal - Single Ladies (Put A Ring On It) - Beyoncé

Prelomový videoklip: Matt & Kim - Lessons Learned

Najlepší videoklip, ktorý mal vyhrať a nevyhral: Beastie Boys - Sabotage (1994)

Jej klip Paparazzi okrem toho získal sošky za špeciálne efekty a výpravu.

Video Single Ladies (Put A Ring On It) speváčky Beyoncé získalo titul Najlepší videoklip roka, okrem toho vyhralo aj v kategóriách Strih a Choreografia.

Kapele Green Day sa podarilo uspieť s klipom 21 Guns, ktorý sa stal najlepším rockovým videoklipom a dostal ceny aj za kameru a réžiu.

Hoci Beyoncé vyhrala v kategórii Najlepší videoklip roka, cenu za najlepší videoklip interpretky si odniesla Taylor Swift vďaka videu k piesni You Belong With Me.

Počas jej ďakovnej reči vyskočil na pódium raper Kanye West a prerušil ju so slovami: "Taylor, veľmi sa s tebou teším, ale musím ťa zastaviť, pretože najlepšie video všetkých čias má Beyoncé." Šokovaná Swift svoju reč nedokončila a odišla z pódia. Publikum ju však aj tak ocenilo potleskom a Westa vypískalo.

"Prvú cenu MTV Video Music Awards som dostala ako 17-ročná členka Destiny's Child. Pamätám si, aká som bola vtedy vzrušená a nadšená. Chcela by som, aby Taylor prišla a tiež prežila túto výnimočnú chvíľu," povedala Beyoncé.

Swift sa v rozpakoch vrátila na pódium a dodatočne poďakovala všetkým, ktorí majú podiel na jej víťazstve.

Video: Taylor Swift preberá cenu

"Veľmi sa ospravedlňujem Taylor Swift, jej fanúšikom a jej matke. Hovoril som po tom s jej mamou a povedala mi rovnaké slová, aké by povedala moja mama. Je veľmi talentovaná," napísal West na svoj blog. "No video Beyoncé je aj tak najlepšie video tohto desaťročia. Každý ma s tým chce vypískať, ale ja som fanúšikom skutočnej popkultúry," dodal.

Na sociálnej sieti Twitter sa k afére vyjadrilo niekoľko celebrít, vrátane Zaca Hansona, country speváka Johna Richa, speváčok Pink či Katy Perry. Nikto z nich na adresu 32-ročného hip-hopera nešetril nadávkami. "Kanye West je najväčší kus ..... na zemi. Citujte ma," uviedla Pink. "Je to, ako keby si pristúpil mačiatko," napísala Perry. "Kanye West je prízemný. Potreboval by nakopať ..... uprostred pódia! Je to obyčajný .....," vyjadril sa Rich.

V mužskej kategórii zvíťazil T.I. s klipom Live Your Life.

Najlepším popovým videoklipom je Womanizer od Britney Spears, v hip-hopovej kategórii vyhral Eminem za We Made You.

V novej kategórii - Najlepší videoklip, ktorý mal vyhrať a nevyhral dostali cenu Beastie Boys za klip Sabotage z roku 1994.