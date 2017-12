Zomrel herec Patrick Swayze

Američan, ktorý sa preslávil najmä vo filme Hriešny tanec, po takmer dvojročnom boji podľahol rakovine.

15. sep 2009 o 4:30 TASR

LOS ANGELES. Americký herec Patrick Swayze (57), ktorý sa preslávil najmä vo filme Hriešny tanec, zomrel v pondelok po takmer dvojročnom boji s rakovinou pankreasu. Americké médiá informovali, že zomrel v Los Angeles v kruhu svojej rodiny.

Rakovinu zistili hollywoodskej hviezde v januári 2008 a lekári mu dávali len pár týždňov života. Podrobil sa liečeniu a chemoterapii, na ktoré očividne dobre zareagoval a dokonca nakrúcal televízny detektívny seriál The Beast. V súvislosti so svojím zdravotným stavom sám hovoril o zázraku. V januári 2009 uviedol v rozhovore, že mu ostávajú možno už iba dva roky života.

Swayze sa narodil 18. augusta 1952 v texaskom Houstone. Jeho otec bol šampión v ródeu a matka vlastnila baletné štúdio. Venoval sa tak tancu od mladosti a vystupoval s newyorskými skupinami pred tým, ako zažiaril na Broadwayi v muzikáli Pomáda. Koncom 70. rokov sa presťahoval do Hollywoodu a začal sa objavovať v malých televíznych a filmových úlohách.

Úspech Hriešneho tanca nečakal nikto

Popkultúrnou ikonou sa stal v roku 1987 rolou tanečného inštruktora Johnnyho vo filme Hriešny tanec, odohrávajúcom sa v newyorskom letovisku v 60. rokoch. Producenti vôbec neočakávali od nízkorozpočtového filmu, že zarobí v USA 64 miliónov dolárov (43,76 mil. eur) a na celom svete 214 miliónov dolárov (146,32 mil. eur).

Swayze bol spoluautorom a interpretom piesne She's Like the Wind z tohto filmu, ktorá sa stala hitom. Snímka Duch (1990), ktorú televízia Markíza zaradila do vysielania v utorok o 21:35, zarobila dokonca ešte oveľa viac.

VIDEO - She's like a wind, pieseň z Hriešneho tanca

Po týchto dvoch filmoch a náhlej sláve kariéra krásavca Hollywoodu ustrnula, pričom bojoval aj s alkoholom. V rozhovore pre Daily Mail prezradil, že s pitím to začal preháňať po otcovej smrti v roku 1982. O desať rokov neskôr podstúpil liečenie.

Herec, ktorého trikrát nominovali na cenu Zlatý glóbus, si sympatie divákov získal aj filmami Bod zlomu, Tri priania, Čierny pes, Listy od vraha či Prekliata noc.