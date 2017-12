Kam chodíme

Nedávno mi prišla pozvánka - pán Michel Dubost a Sérgio Marcelino srdečne pozývajú na degustáciu vín z Francúzska a Portugalska. Oveľa viac ma však potešila pozvánka, ktorá prišla teraz.

16. sep 2009 o 0:00 Ada Jung

Michel Dubost je predsedom Asociácie Francúzov na Slovensku. Ak sa Francúz do niečoho (niekoho) zamiluje, akoby ostatným otvoril novú dimenziu reality. A Dubost je zamilovaný do našej krajiny. Aj do Bratislavy. My po nej chodíme vyšliapanými cestičkami, preto nám mnohé uniká, kým občas neotvoríme v sebe iné oči.

Michel Dubost nám chce na pár okamihov prepožičať tie svoje. Raz zemito hnedé, keď sa dívajú na zázračnú obyčajnosť. Potom mačaco zelené, lebo sa dívajú ako malá šelma. A napokon belasé - z jeho pohľadu do oblohy sa cítime opäť nažive.

Tak teda: Bonjour Bratislava. Bonjour Bratislavčania a stoličky. Bratislavčania a umenie. Bratislavčania vo voľnom čase. Bonjour bratislavské stromy. Uvidíte sami od zajtra na Školskej ulici 14. Možno pri fotografii s názvom Bratislava: Žiť len z lásky a vody.