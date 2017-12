Chcel byť akčný chlap, nie tanečný frajer

Napriek svojmu želaniu zostane herec Patrick Swayze v pamäti najmä ako romantický hrdina.

16. sep 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová, kk

BRATISLAVA, LOS ANGELES. Správa o smrti Patricka Swayzeho nebola prekvapivá, trpel rakovinou pankreasu a bojoval s ňou dva roky. Zomrel v pondelok, vo veku 57 rokov.

„Keď na neho myslím, vidím, ako ma drží v náručí: Sme ešte mladí, tancujeme a trénujeme zdvíhačku v ľadovom jazere. Pritom sme si mysleli, že robíme na nenápadnom filme, ktorý určite nikto neuvidí," povedala pre CNN Jennifer Grey, teda Baby, Swayzeho partnerka v Hriešnom tanci.

Už v roku 1988 bolo zrejmé, že nemali dobrý odhad, Hriešny tanec bol hitom a rýchlo sa dostal aj do Československa, dokola sa púšťal v našich nových videách. Vtedy bol Swayze veľkou hviezdou, jeho romantickú auru posilňovala melancholická pieseň She's Like the Wind. Bol jej spoluautorom a sám ju naspieval.

Za postavu tanečníka Johnnyho bol prvýkrát nominovaný na Zlatý glóbus, druhýkrát sa mu to stalo už o dva roky neskôr, keď prišla do kina melodráma Duch. Príbeh o zamilovanej dvojici, ktorá sa vďaka médiu môže bozkávať aj po smrti, je dnes klasikou science fiction. Romanca s Demi Moorovou však neskôr Patricka znepokojovala, obával sa, že sa cez tento typ postáv nedostane ďalej. „Nerád by som zostal Pán Romantický v hlavnej úlohe. Nechcem zostať tanečným frajerom. To by som zošalel. Chcem byť akčným chlapom," povedal v roku 1990 v rozhovore pre Entertainment Weekly.

Iný typ postavy dostal už napríklad o rok, v akčnom príbehu Bod zlomu hral surfera zapleteného do zločinov. V tomto filme mu však pozíciu hviezdy ukradol Keanu Reeves. Bolo to dosť príznačné pre jeho kariéru - hoci už v mladosti získal skúsenosti v seriáli M*A*S*H a vo filme The Outsiders ho viedol Francis Ford Coppola, nakoniec mu nezostalo veľa pamätných úloh.

Naposledy nakrúcal televízny seriál The Beast. Z projektu neodstúpil, aj keď už vedel o svojej chorobe. „Zomieram už? Ležím na smrteľnej posteli? Mám sa vzdať? V žiadnom prípade," hovoril pre BBC.