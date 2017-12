Speváčka Whitney Houston tvrdí, že s drogami skončila

16. sep 2009 o 15:20 SITA

BRATISLAVA. Jedna z najúspešnejších amerických speváčok Whitney Houston je podľa vlastných slov "čistá". Diva, ktorú v posledných rokoch sprevádzali neustále drogové škandály, poskytla svoj úprimný rozhovor v utorkovej šou Oprah Winfrey.

"Áno, som čistá, ale to neznamená, že po drogách netúžim," prezradila speváčka, ktorá v časoch najväčšej závislosti mixovala marihuanu s kokaínom.

Štyridsaťšesťročná rodáčka z New Jersey sa vraj najviac bála toho, že už stratila "ducha spevu". Hviezda, ktorá sa v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch preslávila hitmi ako Didn't We Almost Have It All alebo I Will Always Love You šokovala vyhlásením, že svoju občasnú chuť na drogy nahrádza alkoholom.

V exkluzívnom interview ďalej uviedla detaily svojho rozchodu s ex-manželom Bobbym Brownom, s ktorým sa rozviedla 24. apríla 2007.

Speváčkin dlhoročný producent Clive Davis, ktorý jej talent objavil v roku 1983, ju v boji s drogami a v návrate na hudobnú scénu plne podporuje. „Povedal mi, že to dokážem,“ uviedla speváčka. „Veľmi som sa obávala návratu do veľkého hudobného priemyslu. Ale hudba je vo mne stále živá,“ dodala Houston, ktorá 1. septembra vydala svoj comebackový album I Look to You.