Amerika sa bojí nového Darwina

Niektorí Američania sú presvedčení, že autor evolučnej teórie je otcom eugeniky a predchodcom Hitlera.

BRATISLAVA. Film o Charlesovi Darwinovi a vplyve evolučnej teórie na jeho rodinu mal svetovú premiéru minulý týždeň na festivale v Toronte. Hoci vo Veľkej Británii má premiéru až na budúci piatok, na druhej strane oceána už dnes vedia, že ho tam nepustia. Premietacie práva kúpili krajiny po celom svete, výnimkou sú Spojené štáty.

Ak hľadáme výrazné rozdiely medzi Britániou a Spojenými štátmi, asi sa dá sotva nájsť lepší príklad ako náboženstvo. Na ostrovoch je jeho pozícia veľmi oslabená a porovnateľne silný hlas ako duchovní majú britskí ateisti, ktorí na svoju stranu strhávajú pozornosť takými bizarnými akciami, ako boli autobusy oblepené nápismi „Je pravdepodobné, že Boh neexistuje, užívajte si život." Americkí ateisti sú v opačnej situácii - aforizmus o ich spoločenskom postavení hovorí, že sú dnes tam, kde boli homosexuáli pred päťdesiatimi rokmi.

Film o Darwinovi má názov Creation (Stvorenie) a hovorí o období, keď vznikla práca O pôvode druhov (mimochodom, jej prvý slovenský preklad vyšiel iba pred tromi rokmi). Zlomom v jeho živote bola smrť milovanej desaťročnej dcéry Annie, ktorá ho utvrdila v presvedčení, že zákony prírody nemajú nič spoločné s Božími zásahmi.

Film je manželskou drámou. Darwinova manželka Emma je hlboko veriaca a desí ju predstava, že teórie jej manžela spôsobia večné oddelenie ich duší. Práve na manželskej dvojici film demonštruje starý konflikt medzi rozumom a vierou. Filmový trailer sa končí odkazom na obraz v Sixtínskej kaplnke, len namiesto Boha a Adama sa v ňom ukazovákmi približujú Darwin a malý šimpanz.

Zabudnite na bežný obraz Darwina ako starého bradatého vedca, štyridsiatnika hrá Paul Bettany, vďaka čomu pôsobí prekvapivo sexi. To je však ten najmenší problém. V evolúciu biologických druhov verí len 39 percent Američanov, a tak sa nenašiel žiadny distributér, ktorý by tam film premietal. Namiesto toho náboženské kruhy spustili kampaň, kde sa nešetrí invektívami.

Vplyvná stránka Movieguide.org, hodnotiaca filmy z kresťanskej perspektívy, označila Darwina za otca eugeniky, rasistu a prírodovedného fanatika, ktorého dedičstvom bolo masové vraždenie. Podľa stránky jeho „nedopečená teória priamo ovplyvnila Adolfa Hitlera a viedla k zverstvám, zločinom proti ľudskosti, klonovaniu a genetickému inžinierstvu".

Uvedenie filmu zapadá do osláv 150. výročia vydania Darwinovej knihy O pôvode druhov. Azda najväčší súčasný popularizátor evolucionizmu, britský biológ Richard Dawkins (prezývaný aj ako Darwinov rotvajler) tento mesiac vydal svoju novú knihu, ktorá sa okamžite stala bestsellerom. Vedec známy odporom k náboženstvu bral vo svojich predchádzajúcich knihách evolúciu ako samozrejmý fakt, tentoraz prináša dôkazy o nej samotnej.

Recenzenti sa zhodujú, že to je skôr pútavo napísaný sumár doterajších poznatkov než nejaká prevratná práca. Kniha The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution (Najväčšia šou na Zemi: Dôkazy evolúcie) sa však drží v desiatke najpredávanejších kníh v Británii.

Kvety vo vlasoch verzus Biblia

Na konzervatívnu časť Ameriky narazili aj sny českého emigranta, ilustrátora a spisovateľa Petra Sísa.



„Charles Darwin bol predovšetkým nezávislým mysliteľom,“ píše v úvode svojej knižky Strom života spisovateľ a ilustrátor Petr Sís. Napísal ju v Spojených štátoch, pred šiestimi rokmi.

Denník The New York Times mu za ňu udelil cenu Najlepšia ilustrovaná kniha roka, bohužiaľ, k úspechu v kníhkupectvách mu to nijako špeciálne nepomohlo. Rozprávanie o Darwinovi časť Američanov počuť nechcela. Nekupovala ju.



Bola to pre Sísa dezilúzia? Tak trochu. Do New Yorku emigroval už v roku 1984, takže jeho ilúzie a všelijaké vysnívané bludy mali už dosť času na to, aby poriadne vybledli. „Kedysi mi to predpovedal otec, hovoril, že emigrant prechádza viacerými etapami,“ vravel nám Sís. „Myslel som si, že v Amerike budú mať všetci dlhé vlasy a nosiť v nich kvetiny, tak, ako som to videl na obrázkoch zo San Francisca. Po tom, čo som napísal knihu o Darwinovi, som však pochopil, že Amerike vôbec nerozumiem. Narazil som na konzervatívny múr.“

Zistil, že silná náboženská tradícia znemožňuje šesťdesiatim percentám Američanov, aby teóriu o evolúcii prijali, alebo aby nad ňou aspoň pouvažovali.

S odporom voči svojej knižke, mimochodom, napísanej predovšetkým pre deti, sa Petr Sís stretol najmä v južanských štátoch. „Tam sa školy môžu rozhodnúť, ako a s akými knižkami budú deti o svete učiť. Tie konzervatívne si vybrali Bibliu. Myslel som si, že moja kniha vyvolá nejakú polemiku, že za mnou niekto príde a bude chcieť diskutovať. Ale nie. Iba ju jednoducho v obchode odignorovali,“ vysvetľuje.



Vo svojej poslednej knižke Múr Petr Sís píše a maľuje o živote za železnou oponou, pred­ tým písal o otcovom zážitku z Tibetu a okrem Darwinovho vyrozprával aj život Galileov. Ani jednu knihu však nerobil preto, aby niekoho presviedčal. Hovorí: „Často sa mi stáva, že kníhkupci majú problém moje knihy zaradiť: sú pre deti, pre mládež, pre dospelých? Nie sú v nich jasné argumenty, asi preto. Nemal ich však ani Darwin, ani Galileo, im šlo iba o to, aby spochybnili to, čo sa vydávalo za nemenné. Ich názory uberali západným spoločnostiam na sebavedomí. Viem, bolo by ľahšie vstávať s tým, že sme centrom vesmíru. Lenže, čo my vieme, aký je svet?“

Kristína Kúdelová