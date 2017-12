Čo pozeráme

17. sep 2009 o 0:00 Peter Bálik, peb

Chcel by som poopraviť mojich kolegov zo SME, ktorí si myslia, že nový Tarantino nestojí za veľa. Vraj je to sklamanie! Ha! No mýlite sa. Jeho najnovší film Inglourios Basterds je jednoducho výborný, určite jeho najlepšia práca od Jackie Brown!

Tento samorast, ktorý všetky vedomosti o filme získal vo videopožičovni, je majstrom dialógov a vytvárania postáv. Film má klasický pulpfictionovský humor a odvážny záver, ktorým Tarantino napísal úplne novú históriu 2. svetovej vojny. No jeho kritici akoby počas pozerania zabudli, že nejde o obyčajnú filmovú hru, do ktorej vás tento režisér rád zatiahne.

Jeho krvaví bastardi, rota hladná po skalpe každého nácka, sú aj receptom, ako zaobchádzať so zlom. Nekompromisne! A keď už nám prekĺzne pomedzi prsty, tak ho treba aspoň označkovať, aby všetci ostatní ľudia vedeli, s kým majú tú česť!