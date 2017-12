Sú tu festivaly Sám na javisku a Bratislava v pohybe

Trenčiansky klub Lúč bude oddnes patriť milovníkom monodrám, bratislavské divadlo Elledanse súčasnému tancu.

17. sep 2009 o 0:00 Eva Andrejčáková, ea

BRATISLAVA. Festival Sám na javisku privíta už pätnástykrát umelcov monodrámy a ponúka symbolických pätnásť podujatí. Do Trenčína zavítajú aj zástupcovia festivalov podobného typu z Česka, Maďarska a Poľska. Dnešný otvárací večer bude patriť Divadlu Alexandra Duchnoviča z Prešova s hrou Au revoir.

V ďalších dňoch si diváci môžu pozrieť napríklad beztextovú monodrámu Wellness v podaní trenčianskeho divadla Kolomaž, Poliaka Boguslawa Kierca vo výpovedi Mój trup, scénický komiks Bliss Vojta Švejdu či improvizáciu La Linea Tarika Markoviča z Bosny a Hercegoviny. Vystúpi aj izraelský herec Roy Hovoritz s hrou My First Sony, český herec Tomáš Matonoha s autorskou hrou Všichni moji hrdinové. Príbeh transvestitu sa chystá porozprávať český herec Pavol Smolárik z divadla Letí. Festival uzatvára koncert hudobného experimentátora Jána Boleslava Kladiva.

Bratislava oddnes ožíva 13. ročníkom medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe. Organizátori nadväzujú na letný úvod, v ktorom ponúkli inscenáciu poprednej francúzskej choreografickej dvojice José Montalvo a Dominique Hervieu.

Septembrovým ťahákom by malo byť české divadlo DO T504 s inscenáciou 100 Wounded Tears. Slovenská tanečnica a choreografka Eva Klimáčková, pôsobiaca v Paríži, privezie so svojou francúzsko-slovenskou skupinou cie E7KA predstavenie Alžbeta. Koprodukčný BlueBridge Project predstaví zase inscenáciu Túl a Folyón cez umelcov z Maďarska, Slovenska, Kanady a Česka.

Domácu tanečnú scénu bude prezentovať Štúdio tanca Banská Bystrica s inscenáciou Bebop a bratislavské umelecké zoskupenie Elledanse, ktoré združuje alternatívne divadlo a tanečnú školu. V rámci programu sa predstaví nedávno premiérovanou inscenáciou Jablko. Zoskupenie buduje od roku 2007 multifunkčný priestor v dome T&D na Miletičovej ulici, ktorý je zároveň aj hostiteľským miestom pre program festivalu.