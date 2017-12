Filmové premiéry

Chceš ma, chcem ťa, Piráti na vlnách, Hranice ovládania.

17. sep 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Chceš ma, chcem ťa

Réžia: Robert Luketic

Doktorka Izzie Stevensová z Kliniky Grace a kráľ Leonidas z 300 tvoria veľmi nerovný pár v americkej romantickej komédii, ktorú na námet Nicole Eastman a podľa scenára celej hrste autoriek režíroval muž - austrálsky filmár Robert Luketic. Ona - rozpačitá hľadačka skutočnej lásky, ináč producentka ranného televízneho vysielania. On - sexistické hovädo, ktoré akoby vypadlo z mizogýnskeho časopisu Maxim. Nie je možné, že by sa do seba nezamilovali.





Piráti na vlnách

Scenár a réžia: Richard Curtis

Novozélanďan Richard Curtis sa po úspechu Lásky nebeskej rozhodol nakrútiť koprodukčné britsko­-francúzsko­nemecko­-americké retro z divokých 60. rokov, keď legálne britské rádiá hrali máličko populárnej hudby, a tak sa o nápravu museli postarať rádiá nelegálne. Voľne sa inšpiroval históriou skutočného pirátskeho rozhlasu Radio Caroline, ale predovšetkým mu šlo s partiou osvedčených skvelých hercov vytvoriť príjemnú náladu.









Hranice ovládania

Scenár a réžia: Jim Jarmusch

Jim Jarmusch prichádza v dvojhodinovej americko-španielsko-japonskej koprodukcii so svojimi obľúbenými hercami, kávou aj cigaretami. Osamelý bezmenný muž (Isaach De Bankolé) putuje Španielskom, stretáva sa s čudnými ľuďmi a zhromažďuje indície. Jarmusch si na spoluprácu prizval Christophera Doylea, kameramana takých majstrov, ako sú Zhang Yimou, Wong Kar Wai, James Ivory, M. Night Shyamalan či Gus Van Sant.