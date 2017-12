Čo počúvame

18. sep 2009 o 0:00 Peter Bálik

Americký pesničkár Bonnie „Prince" Billy je jeden z mála hudobníkov, ktorý neurobí nič pre to, aby sa vám zapáčil. Jednoducho sa musíte k jeho hudbe doslova predrať. Čiže objaviť ju ako poklad niekde v pivnici starého domu. Mnohí hudobníci robia okolo seba veľké haló, no Bonnie „Prince" Billy je iný. Podá vám ruku a povie: ahoj, to som ja. Nič viac, nič menej. Buď sa vám jeho hudba zapáči alebo nie.

Jeho posledné dva albumy sú výborné, no mne sa konečne podarilo dostať k jeho starším veciam. I See A Darkness a Master and Everyone pôsobia na prvý pohľad ako nedorobky. Zvuk je neostrý, nepresvedčivý ako demonahrávka zo skúšobne. Ale po viacerých stretnutiach sa jeho piesne menia na skvosty. Ako dôkaz ponúkam príklad.

Johnny Cash na predposlednom albume Solitary Man nahral jeho skladbu I See A Darkness. To je veľká pocta od majstra!