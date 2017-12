Nové CD

Mark Knopfler, The Beatles, Pearl Jam.

18. sep 2009 o 0:00 Peter Bálik, peb

Mark Knopfler: Get Lucky

Universal



Britský rockový pesničkár Mark Knopfler, niekdajšia duša Dire Straits, je nadmieru spokojný ako sólový hráč a oprášiť svoju bývalú skupinu sa vôbec nechystá. Dôkazom toho je jeho najnovší, v poradí už šiesty album Get Lucky, ktorý vyšiel tento týždeň. Nečakajme od neho žiadne nové smerovanie, Knopfler sa už roky drží svojho tradičného štýlu na pomedzí rocku, pri ktorom stále ukazuje svoje hráčske gitarové majstrovstvo a tradičné formy ako blues, folk a country.







The Beatles: Stereo Box Set

EMI



Na novú edíciu remastrovaných albumov The Beatles čakali fanúšikovia večnosť. V tomto roku konečne nastal deň, ktorý v Británii dostal meno B-Day, 9. septembra sa na trhu objavili všetky radové albumy The Beatles v dvoch boxoch - v stereo a mono verzii. Súčasťou škatúľ sú aj dva diely Past Masters, čiže kompilačných albumov so všetkými singlami, ktoré nevyšli na pôvodných platniach. Okrem toho je na každom disku aj krátky filmový dokument, týkajúci sa nahrávania každého albumu The Beatles.







Pearl Jam: Backspacer

Universal



Na budúci týždeň v pondelok vychádza nový album Pearl Jam s názvom Backspacer, ktorým kapela vzdáva hold nielen písaciemu stroju, na ktorom spevák Eddie Vedder píše všetky svoje texty, ale zároveň aj poctivému rocku. Backspacer je najlepším albumom kapely od ich prvých troch radoviek. Dôkazom toho je napríklad úvodný singel Fixer, ale aj niekoľko akusticko-elektrických piesní, ktoré Eddie Vedder napísal na spôsob jeho soundtracku k filmu Útek do divočiny.