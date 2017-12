Jánošík a Oscary: Veľmi komplikovaný prípad

Podľa Slovenskej filmovej a televíznej Akadémie by film nespĺňajúci podmienky v USA aj tak vyradili.

18. sep 2009 o 17:58 Kristína Kúdelová

Slovenskú nomináciu na cudzojazyčného Oscara sprevádzajú spory. Vznikli okolo národnosti tvorcov.

BRATISLAVA. O cudzojazyčného Oscara sa budeme uchádzať s filmom Nedodržaný sľub, rozhodla tento týždeň Slovenská filmová a televízna akadémia. Jej správu však sprevádza nespokojná reakcia producentov filmu Jánošík. Pripomína to diskusie z minulého roka, keď proti rozhodnutiu akademikov protestovali tvorcovia Bathory.

Bathory bola jasnejšia

Ani Bathory, ani Jánošíka akadémia nezaradila medzi možných uchádzačov o slovenskú nomináciu. Dôvodí tým, že tieto filmy nesplnili dôležitú podmienku americkej akadémie. Tá znie: Prihlasujúca krajina má v prevažujúcej miere tvorivú kontrolu nad filmom. Akadémia je presvedčená, že na týchto filmoch nepracovala potrebná väčšina slovenských tvorcov - preto ich nemohla zaradiť do súťaže.

„Bathory bola jednoznačnejším prípadom, ju zo súťaže vyradilo už aj anglické znenie filmu," hovorí výkonná viceprezidentka akadémie Zuzana Mistríková. „Jánošík je tesnejším prípadom. Aj preto sme sa ešte v júli obrátili na Apple Film a žiadali ich o vyjadrenie, ktorá krajina je z hľadiska pravidiel americkej akadémie dominantnou. Odpovedali, že dominantnou krajinou je Poľsko."

Slovenský producent Rudolf Biermann posielal minulý týždeň akadémii list, prosil ju v ňom, aby svoje rozhodnutie ešte prehodnotila. Argumentoval tým, že v stanovách americkej akadémie nie je nikde napísané, že ten istý film môže do súťaže o Oscara poslať len jedna krajina. Zuzana Mistríková namieta: „To je pravda, že to nikde nie je napísané. Kritériá prihlasovania sú však nastavené tak prísne a jasne, že ich môže splniť len jedna krajina."

Pri prihlasovaní do súťaže treba vyplniť formulár a uviesť v ňom národnosť tvorcov v troch skupinách kategórií. V prvej je producent, režisér, scenárista, v druhej kameraman, strihač, architekt, kostýmový výtvarník, autor hudby a zvukár, v tretej sú herci v hlavných úlohách. Prihlasovacia krajina musí splniť požiadavku väčšiny vo všetkých troch skupinách naraz.

Ako sa rozhodnú Poliaci?

Zuzana Mistríková hovorí, že slovenský problém s Jánošíkom nastáva hneď pri prvej z nich. V stanovách sa píše, že z trojice producent - režisér - scenárista musia byť aspoň dvaja z prihlasovacej krajiny. Jánošík má slovenskú scenáristku Evu Borušovičovú, poľské režisérky Agnieszku Hollandovú a Kasiu Adamikovú, a dvoch producentov: Slováka Rudolfa Biermanna a Poliaka Dariusza Jablonského.

„Už keď išiel Jánošík do kín, sme na to upozorňovali. Poľská strana za výkonného producenta označila len Jablonského." Slovenská distribútorka Denisa Biermannová to neprijíma: „Obaja producenti sú rovnocenní, uvádzame to v distribučnom liste aj na oficiálnej stránke."

Mistríková na to odpovedá: „Práve preto sme obe strany vyzývali, aby nám potvrdili väčšinovú účasť, ak sú o nej presvedčené. Odpoveď nám však došla len z Poľska. Mohli sme Jánošíka zaradiť do hlasovania, napriek tomu, že sme presvedčení, že nespĺňa podmienky. Ale načo hrať takéto hry. Aj keby prešiel hlasovaním a vyhral, v Amerike by si to overili a z nominácie ho nakoniec vylúčili."

Svoje nominované filmy musia národné akadémie poslať do 1. októbra. V týchto dňoch sa teda budú musieť rýchlo rozhodnúť aj Poliaci, možno to bude Jánošík. „Je mi ľúto, čo sa deje. Viem, že aj Agnieszka Holland považuje Jánošíka svojím vyznením za slovenský film. Teraz vyzeráme, že my v akadémii ho odmietame. Nie. Žiaľ, európske koprodukcie a pravidlá americkej akadémie sú dve rôzne veci."