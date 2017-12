Speváčka Amelle Berrabah opustila kapelu Sugababes

Britské dievčenské trio Sugababes má o jednu členku menej. Z pôvodnej zostavy trojice Sugababes pôsobí v skupine už len jediná členka - Keisha Buchanan.

19. sep 2009 o 13:11 SITA

BRATISLAVA. Speváčka Amelle Berrabah opustila britskú dievčenskú skupinu Sugababes. Dôvodom mali byť rozpory medzi ňou a zakladajúcou členkou kapely Keishou Buchanan.

Hudobník Tinchy Stryder, ktorému 25-ročná Angličanka hosťovala v hite Never Leave You, však verí vo vyriešenie ich osobných konfliktov. "Je ťažké pozerať sa na to, že je na Amelle niekto zlý, keď ona je taká sladká," povedal raper. "Nerozprával som sa s ňou, ale dúfam, že je v poriadku a že sa udobria," dodal.

Podľa zdrojov by mala rodáčku z Hampshireu nahradiť speváčka Jade Ewen, ktorá reprezentovala Veľkú Britániu na medzinárodnom kole speváckej súťaže Eurovision Song Contest 2009 v Moskve. Informáciu zatiaľ hovorkyňa Sugababes nepotvrdila.

Nahrávacia spoločnosť Geffen, do ktorej patrí aj Ewen však naznačila v najbližšej budúcnosti isté zmeny týkajúce sa jej umeleckého pôsobenia. "V dôsledku neočakávaných udalostí vám musíme s ľútosťou oznámiť, že Jade Ewen sa na istý čas nebude zúčastňovať na komerčných aktivitách," uviedli predstavitelia labelu patriaceho pod nahrávaciu spoločnosť Universal Music Group.

Z pôvodnej zostavy trojice Sugababes pôsobí v skupine už len jediná členka - Keisha Buchanan.

Siobhán Donaghy a Mutyu Buena, ktoré pôsobili v triu od roku 1998, postupne vystriedali Heidi Range a Amelle Berrabah.

V roku 2006 ich označili ako najúspešnejšie ženské zoskupenie 21. storočia. Z ich šiestich albumov vzniklo 22 singlov, pričom všetky sa dostali do rebríčka Top 40 a šesť z nich sa stalo britskou singlovou jednotkou. Päť albumov sa umiestnilo v prvej trojke, dva z nich obsadili zlatú priečku. Šiesta štúdiová nahrávka Catfights and Spotlights (2008) je zatiaľ najväčším sklamaním jednej z najúspešnejších britských skupín.

Informáciu zverejnil internetový portál aceshowbiz.com.