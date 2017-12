Michael Jackson má nový klip

Hudobné video zachytáva speváka počas nacvičovania piesne Human Nature pár dní pred jeho náhlou smrťou.

19. sep 2009 o 16:12 SITA

BRATISLAVA. Len niekoľko dní po premiére traileru k filmu This Is It o kráľovi popu Michaelovi Jacksonovi je na svete aj nový videoklip. Ten zachytáva, rovnako ako pripravovaný dokument, prípravy na neuskutočnené comebackové turné jedného z najvýraznejších umelcov storočia.

Hudobné video zobrazuje popovú ikonu pri nácviku piesne Human Nature spolu s režisérom Kennym Ortegom.

Spolu s novým videoklipom vydala spoločnosť Apple aj nový dvojminútový trailer. Ten je vo väčšine scén podobný debutovému traileru, ktorý uviedli v nedeľu na odovzdávaní cien MTV Music Awards 2009. Obsahuje niekoľko nových záberov a informácií o dokumentárnej snímke.

Snímka This Is It zachytáva prípravu rovnomenného turné. Bude obsahovať zábery zo zákulisia príprav koncertov a rozhovory s najbližšími priateľmi a spolupracovníkmi Michaela Jacksona.

Väčšina záberov pochádza z losangelského Staples Center, ďalšie sú z haly The Forum v kalifornskom meste Inglewood. "Svet uvidí náš tím, ktorý mal tú česť zažiť vášeň a kreativitu Michaela Jacksona naživo," uviedol Ortega. Premiéra očakávaného filmu je naplánovaná na 28. októbra. Po celom svete ju budú premietať dva týždne.

Informáciu zverejnil internetový portál aceshowbiz.com