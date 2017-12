Cenu festivalu v Toronte si odniesla americká dráma Precious

Snímka režiséra Leea Danielsa sa tak pridala k víťazom minulých ročníkov ako Milionár z chatrče (2008), Americká krása (1999) alebo Ohnivé vozy (1981), ktorých kanadský úspech predurčil na získanie zlatých sošiek Oscara.

20. sep 2009 o 10:42 SITA

BRATISLAVA. Na jednom z najväčších filmových festivalov, Medzinárodnom filmovom festivale v Toronte (10.-19. septembra) si filmoví nadšenci vybrali svojho víťaza. Prestížnu divácku cenu v sobotu získala americká dráma Precious: Based on the Novel Push by Sapphire (2009).

Medzi ďalšími ocenenými snímkami boli aj The Man Beyond the Bridge v indickej produkcii, francúzsky film Hadewijch či dokument The Topp Twins.

Divákmi ocenená dráma, ktorá debutovala v januári na filmovom festivale Sundance, je odvážnym príbehom o zneužívaní a vykúpení mladého dievčaťa z okrajovej časti Harlem pri New Yorku.

"Urobil som tento film pre každého, kto si pri pohľade do zrkadla nie je istý sám sebou," uviedol režisér. Snímka sa do kín dostane v novembri.

MFF v Toronte mal tento rok značné problémy s obchodnými zmluvami. Viac ako tretina z približne 330 filmov vstupovalo do prehliadky bez nich.

"Je to výsledok narastajúceho konzervatívneho spôsobu obchodovania v Severnej Amerike, krízy, ako aj nasýtenosti trhu," uviedol jeden z režisérov festivalovej prehliadky Piers Handling.