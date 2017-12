Lennonovu mladosť priblíži životopisný film s hudbou dua Goldfrapp

Britské elektronické duo Goldfrapp dokončuje svoje práce na piesňach k filmu Nowhere Boy o liverpoolskom beatlesákovi.

20. sep 2009 o 13:48 SITA

BRATISLAVA 20. septembra (SITA) - Britské duo Goldfrapp na svojej oficiálnej internetovej stránke oznámilo, že dokončuje práce na piesňach k pripravovanému životopisnému filmu o Johnovi Lennonovi s názvom Nowhere Boy.

"Je to úžasné, že nám vôbec poskytli príležitosť to urobiť," uviedla speváčka dvojčlenného zoskupenia Alison Goldfrapp. "Veľmi sa tešíme na návštevu štúdií na Abbey Road, kedy to celé nahráme aj s orchestrom," dodala hudobníčka.

Životopisný film o britskom spevákovi, skladateľovi a zakladajúcom členovi legendárnej skupiny The Beatles priblíži fanúšikom obdobie jeho mladosti.

Producentom filmu je Michael Greenhaigh, ktorý sa podieľal aj na hudobnej dráme Control (2007) o členovi legendárnej post-punkovej skupiny Joy Division, Ianovi Curtisovi. Na snímku o liverpoolskom gitaristovi prispela aj britská filmová rada, a to sumou 35 000 libier (približne 39 400 eur). Film odpremiérujú vo štvrtok, 29. októbra, na filmovom festivale v Londýne.

Dvojica Alison Goldfrapp a Will Gregory sa už onedlho plánujú vrátiť k príprave vlastného albumu. "Momentálne sme s našou prácou na filme takmer hotoví, takže sa môžeme začať venovať písaniu piesní na naše nové CD," prezradila 43-ročná Londýnčanka.

Angličania majú na svojom konte štyri štúdiové albumy: Felt Mountain (2000), Black Cherry (2003), Supernature (2005) a Seventh Tree (2008).

Informoval o tom internetový portál NME.com.