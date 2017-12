Švédski rockeri Mando Diao: Začali sme hrať, aby sme sa nezbláznili

So švédskou skupinou Mando Diao o Beatles, festivale Pohoda aj o úteku z malého špinavého mesta.

21. sep 2009 o 0:00 Peter Bálik

Základ švédskej pätice Mando Diao sa dal dokopy ešte v roku 1995. Kapela, ktorej štýl sa pohybuje niekde medzi garážovým rockom a popom, sa najprv presadila v rodnej krajine. Debutovala nahrávkou Bring' Em In v roku 2002, no každým ďalším albumom sa čora(Zdroj: UNIVERSAL)

Švédsko je krajina, ktorá vôbec nepotrebuje na vyhľadávanie talentov súťaže. Jedným z posledných objavov

na tamojšej scéne sú alternatívni rockeri Mando Diao. Pri príležitosti koncertu vo Viedni, ktorý bude 25. novembra, sme sa telefonicky porozprávali s ich klávesistom, ktorý sa volá MATS BJÖRKE.



Pred rokom ste si zahrali na Pohode. Ako si spomínate na toto vystúpenie?

„Je to výborný festival, aj keď vtedy strašne pieklo slnko. Dorazili sme o deň skôr, a tak sme ešte stihli Wu-Tang Clan, ktorých máme veľmi radi. Je vždy výborné prísť na miesto, kde sme predtým nikdy neboli a stretnúť tam našich fanúšikov. Určite sa k vám radi vrátime, možno už na budúci rok na nejakom festivale."

Asi neviete, že tento rok sa na Pohode stala tragédia pripomínajúca vašu, keď sa vám pred dvoma rokmi počas koncertu zrútila podlaha s fanúšikmi.

„Stalo sa to na jednom švédskom festivale, ktorý bol v opernom dome. Videli sme poskakujúcich fanúšikov a zrazu nám zmizli z očí. Prestali sme hrať a pozerali sme na veľkú čiernu dieru. Podlaha sa zrútila presne do diery, v ktorej hráva operný orchester. Bol chaos, ľudia krvácali, bolo veľa zranených, ale, našťastie, nikto neprišiel o život. Dnes vieme, že všetkým sa darí dobre, pretože sme sa tam o rok vrátili a zahrali pre nich špeciálny koncert."

Ako je možné, že toľko mien zo švédskej scény, či už ide o rock, alebo pop, dobýja rebríčky po celom svete?

„Myslím, že sa to začalo už v 60. rokoch, keď u nás vznikla popová scéna. Mohli za to hlavne The Beatles, ktorých koncert vo Švédsku bol vôbec prvým mimo Británie. Okrem toho mám pocit, že máme talent aj na výborné melódie, ktoré sa vám usadia v hlave. Počas rokov prišli ďalšie mená ako napríklad ABBA, ktorá sa stala populárnou po celom svete. Vo Švédsku tak vznikol nahrávací priemysel, ktorý sa neuspokojil s tým, že vydával veci iba lokálne, ale získal know-how ako dostať hudbu za naše hranice."

Vraj na začiatku vašej hudobnej kariéry bola veľká láska k Beatles. Je to pravda?

„Áno. Beatles boli v našich DNA a láska k nim dala skupinu dohromady. Ale išli sme ďalej a nasávali sme ďalšie inšpirácie."

Počuli ste už nové zremastrované albumy Beatles?

„Iba zbežne, ale na prvé počutie to znelo dosť cool. Bohužiaľ, teraz sme na turné, takže nemáme na to čas. Práve hráme na Britských ostrovoch každý deň jeden koncert. Briti boli dlho k cudzej hudbe dosť uzavretí, ale teraz sa to mení. Vedia, že to robíme dobre a máme dobré melódie. Áno, priznávame. Ukradli sme im ich hudbu, ale robíme to po svojom."

Vaša skupina je dosť populárna v Európe, no na ostrovoch ste málo známi. Myslíte, že sa to zmení?

„Uvidíme. Už teraz hráme klubové šou asi tak pre tisíc ľudí. Briti sú v rámci ich hudby veľkí patrioti, ale máme od nich pozitívne ohlasy. Ale na nejaký útok na ostrovy vôbec nemyslíme, sme radi, že tam máme zopár koncertov."

Vraj ste jedno z vašich prvých vystúpení mali v lese, kde ste odohrali pre istú starú dámu súkromný koncert.

„Áno, ale to sa stalo ešte skôr, než som prišiel do kapely. Vtedy sme brali každú možnosť, ako si zahrať. Platí to aj dnes a myslím, že je to súčasť nášho úspechu. Za celú existenciu kapely sme zrušili možno dva koncerty."

Čo znamená Mando Diao?

„Nič, je to iba meno, zhluk slov. Keď si ho raz zapamätáte, nikdy vám nevypadne z hlavy. Je to ako by ste dali dieťaťu meno a ono sa časom stane tým, kým je. To je aj príbeh Mando Diao."

Neotravuje vás, že sa ľudia stále pýtajú na skupinu ABBA, keďže ste tiež zo Švédska?

„Vôbec. My sa k nim hrdo hlásime. Jedným z veľkých vplyvov na náš posledný album Give Me Fire mala práve ABBA. Chceli sme znieť viac popovo ako rockovo."

Mando Diao sa dokonca presadili aj u nás. Jeden z vašich posledných singlov hrali dosť často aj niektoré slovenské rádiá.

„Dancing With Somebody je vlastne jednoduchá pesnička. Takmer až uspávanka. Má v sebe istý druh melanchólie, ktorú cítiť z miesta, odkiaľ pochádzame. Zabudnite na svoje problémy a radšej si s niekym zatancujte! Je to jednoduché posolstvo, možno trochu hlúpe, ale funguje."

Jedna z vašich piesní God Knows sa stala známou aj vďaka futbalovej počítačovej hre. Ste fanúšikmi tohto športu?

„Hej, ale ešte radšej máme hokej."

Tak si určite musíte spomenúť, ako sme vás porazili v semifinále majstrovstiev sveta v roku 2002 v Göteborgu.

„Áno, ale už len hmlisto. Spomínam si, že vtedy ste mali dosť dobrých hráčov z NHL."

Pochádzate z Borlange, o ktorom tvrdíte, že je najškaredším mestom vašej krajiny. Prečo si to myslíte?

„Borlange je veľké priemyselné mesto, umiestnené medzi dvoma obrovskými továrňami na výrobu ocele a papiera. Je tu najväčšia kriminalita vo Švédsku. Asi preto sme začali hrať hudbu. Aby sme sa nezbláznili a čo najrýchlejšie odtiaľ vypadli. Ale vraciame sa. Máme tam priateľov, rodiny, no pravdupovediac cítime sa lepšie na iných miestach, ktoré nám prinášajú nové inšpirácie. Ako napríklad teraz v Londýne."

Takže vy ste jeden z príkladov kapiel, ktoré vďaka hudbe vypadli z nejakého zapadákova za lepším životom.

„Áno, o tom je populárna hudba, symbolizuje aj útek z každodenného života. Je to cítiť aj z nás, chceme pomôcť ľuďom snívať."