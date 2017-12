Krásny sen o svete, kde by ste nechceli žiť

V londýnskom Múzeu dizajnu sa spomína na Jana Kaplického.

21. sep 2009 o 0:00 Jana Breierová

Hoci londýnske Múzeum dizajnu zvykne plánovať svoje výstavy dva až tri roky vopred, v prípade pražského rodáka Jana Kaplického urobili výnimku.

LONDÝN. Náhla smrť svetoznámeho architekta v januári tohto roka, keď zomrel na pražskej ulici v deň narodenia svojej dcéry, bola podľa riaditeľa múzea Deyana Sudjica taká smutná, že sa rozhodli pripraviť spomienku na neho oveľa rýchlejšie, než je zvykom. Výstava z tvorby architekta budúcnosti potrvá do 1. novembra.

Nie je to veľká výstava, je na nej len zlomok toho, čo Jan Kaplický vytvoril počas svojho života vo Veľkej Británii, kam emigroval v roku 1968. Sudjic ako kurátor výstavy vybral podľa vlastných slov iba najpozoruhodnejšie návrhy jedného z najvýraznejších talentov britskej architektúry za posledné polstoročie.

Pri aranžovaní výstavy sa inšpiroval Kaplického ateliérom, kde boli jednotlivé modely vyložené na dlhom stole. V Múzeu dizajnu, v presklenej bielej miestnosti s výhľadom na Temžu, sú uložené podobne. Vyzerá to vraj tak, akoby si architekt len niekam odbehol. Krásne je, ako cez veľké okno futuristické tvary kontrastujú so symbolom Londýna, historickým Tower Bridge z 19. storočia.

Aj Kaplický navrhol jeden z mostov ponad Temžu. Floating Bridge (Plávajúci most) je jedným z tých jeho diel, ktoré nezostali len vo fáze súťažného modelu. Mnohé nápady, ktoré môžeme vidieť na výstave, sa však do reálneho sveta nedostali, hoci vynikajú nápaditosťou, originalitou a spolu s oblými organickými tvarmi pôsobia esteticky. Pravé uhly, rovné línie a šedivé škatule, to ku Kaplickému nepatrí.

Práve výnimočnosť je však zrejme dôvod, prečo v súťažiach tak často neuspel. Žlto-fialový model Českej národnej knižnice, známej Chobotnice, ktorá mala stáť v Prahe na Letnej, je však iný prípad. Hoci Kaplický s ním pred dvoma rokmi v medzinárodnej architektonickej súťaži zvíťazil, českí politici rozhodli, že túto veselú netradičnú budovu v Prahe nechcú. Zrejme je to tak, ako napísal architekt Edwin Heathcote vo svojej recenzii výstavy pre Financial Times: „Nechceli by ste žiť vo svete, ktorý vybudoval Kaplický - ale aký je to nádherný sen."

Kaplického označujú vo Veľkej Británii za talentovaného architekta, ktorý má na konte niekoľko najpozoruhodnejších budov, aké v tejto krajine kedy vznikli. Patrí medzi ne napríklad mediálne centrum na londýnskom kriketovom štadióne či slávny obchodný dom Selfridges v Birminghame, ktoré vytvoril vo svojom štúdiu Future Systems spolu s architektkou Amandou Levetovou. Jeho originálny rukopis nesie aj rodinná vila z roku 1996, zasadená do útesu divokého waleského pobrežia.

Aj keď Jan Kaplický už viac nič nenavrhne, londýnska výstava potvrdzuje, že sa pohyboval v budúcnosti. Takže je možné, že jeho predstavy o modernej architektúre tvary nášho sveta ešte raz ovplyvnia.