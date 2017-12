Ceny EMMY: Najlepšími seriálmi sú Mad Men a 30 Rock

BRATISLAVA.

Oba svojimi víťazstvami v kategóriách Najlepší dramatický seriál a Najlepší komediálny seriál zopakovali svoje úspechy zo septembra 2008.

Večer, ktorý divákov a diváčky postupne previedol všetkými televíznymi žánrami, odštartoval oceňovaním komediálnych seriálov.

Ceny Emmy v hlavných hereckých kategóriách komediálnych seriálov si odniesli Toni Collete (United States of Tara) a Alec Baldwin (30 Rock).

Za herecké výkony v hlavných úlohách dramatických seriálov akademici ocenili Glenn Close (Damages - V ohrození života) a Bryana Cranstona (Breaking Bad). Najlepším televíznym filmom sa stala snímka Grey Gardens, ktorú televízni akademici ocenili troma cenami Emmy.

Najlepší miniseriál zvíťazila rovnako trojnásobne ocenená Little Dorrit. Cenu v kategórii Najlepšia súťažná reality šou si odniesli tvorcovia Amazing Race.

Moderátor večera, herec Neil Patrick Harris divákov a diváčky zoznámil aj so zákulisím šou. Mohli vidieť napríklad komentátora, ktorý im počas prenosu v skratke predstavuje víťazov a víťazky, a nahliadli aj na tlačovú konferenciu s Jonom Cryerom, ktorý si odniesol Emmy za vedľajšiu úlohu v seriáli Dva a pol chlapa (2003).

Prehľad víťazov 61. ročníka Primetime Emmy Awards

Najlepší dramatický seriál: Mad Men

Najlepší komediálny seriál: 30 Rock

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe komediálneho seriálu: Kristin Chenoweth (Pushing Daisies)

Scenár komediálneho seriálu: Matt Hubbard (30 Rock - Reunion)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe komediálneho seriálu: Jon Cryer (Dva a pol chlapa)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe komediálneho seriálu: Toni Collette (United States of Tara)

Réžia komediálneho seriálu: Jeff Blitz (The Office - Stress Relief)

Najlepší herec v hlavnej úlohe komediálneho seriálu: Alec Baldwin (30 Rock)

Najlepší moderátor reality šou alebo súťažného programu: Jeff Probst (Kto prežije)

Najlepšia súťažná reality šou: The Amazing Race

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe minisérie alebo televízneho filmu: Shoreh Aghdashloo (Saddám: Vzostup a pád)

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe minisérie alebo televízneho filmu: Ken Howard (Grey Gardens)

Najlepší herec v hlavnej úlohe minisérie alebo televízneho filmu: Brendan Gleeson (Into the Storm)

Scenár miniseriálu, televízneho filmu alebo dramatického špeciálu: Andrew Davies (Little Dorrit)

Réžia miniseriálu, televízneho filmu alebo dramatického špeciálu: Dearbhla Walsh (Little Dorrit – Part 1)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe minisérie alebo televízneho filmu: Jessica Lange (Grey Gardens)

Najlepší televízny film: Grey Gardens

Najlepší miniseriál: Little Dorrit

Réžia varietného, hudobného alebo zábavného programu: Bruce Gowers (The American Idol)

Scenár varietného, hudobného alebo zábavného programu: tím scenáristov The Daily Show with Jon Stewart

Najlepšia pôvodná hudba a text: tím autorov za otváracie hudobné číslo 81. udeľovania Cien americkej filmovej Akadémie v podaní Hugha Jackmana

Najlepší varietný, hudobný alebo zábavný program: The Daily Show with Jon Stewart

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe dramatického seriálu: Michael Emerson (Nezvestní)

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe dramatického seriálu: Cherry Jones (24)

Réžia dramatického seriálu: Rod Holcomb (Pohotovosť - And In The End)

Scenár dramatického seriálu: Kater Gordon a Matthew Weiner (Mad Men - Meditation In An Emergency)

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe dramatického seriálu: Glenn Close (Damages - V ohrození života)

Najlepší herec v hlavnej úlohe dramatického seriálu: Bryan Cranston (Breaking Bad)